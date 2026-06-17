О встрече с Послом Республики Казахстан в Туркменистане

16 июня 2026 года состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Туркменистане Нурланом Ногаевым.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с дальнейшим развитием двусторонних отношений.

В частности, отмечена важность поддержания регулярных встреч и контактов между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Республики Казахстан.

Стороны также рассмотрели вопросы региональной и международной повестки дня, и подчеркнули важность продолжения практики взаимной поддержки инициатив двух стран в рамках Организации Объединенных Наций и других международных платформ. ///МИД Туркменистана, 16 июня 2026 г.