Министерство образования Туркменистана установило новые правила использования мобильных устройств в школах и вузах

Министерство образования Туркменистана утвердило новые правила, регулирующие использование учащимися личных мобильных устройств в образовательных учреждениях страны, сообщает THP.

Соответствующий документ — приказ министерства №197 от 19 мая 2026 года — был официально зарегистрирован Министерством адалат (юстиции) 3 июня 2026 года.

Данные правила определяют правовые и этические основы использования смартфонов, планшетов, ноутбуков и других устройств в учебном процессе. Согласно новым нормам, студенты и преподаватели могут использовать мобильные устройства в качестве источника информации, а также для доступа к электронным библиотекам, онлайн-курсам и инструментам дистанционного обучения. Образовательные организации обязаны обеспечить наличие необходимого программного обеспечения и сетевого доступа, обучить персонал работе с цифровыми инструментами и оказывать методическую помощь учащимся в настройке их устройств для учебных целей.

Особое внимание в правилах уделяется цифровой безопасности и этикету. Учащиеся должны использовать устройства строго в учебных целях и только с разрешения преподавателя, переводить технику в «беззвучный» режим или режим «в самолете» во время занятий, а также воздерживаться от фото- и видеосъемки без согласия участников процесса.

В целях защиты морального и физического благополучия учащихся школы и вузы должны проводить разъяснительную работу как для самих обучающихся, так и для их родителей. Контроль за соблюдением новых правил возложен на профильные ведомства Министерства образования./// nCa, 17 июня 2026 г.