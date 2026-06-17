Китайские локомотивы становятся основой железных дорог Туркменистана

nCa Report

Презентация в Ашхабаде на прошлой неделе первого из 15 новых грузовых локомотивов модели CKD9A-1 китайского производства на первый взгляд может показаться рутинным событием в сфере закупок. Однако анализ общедоступной информации позволяет предположить, что это знаменует собой очередной шаг в гораздо более масштабной трансформации железнодорожного сектора Туркменистана — трансформации, в ходе которой локомотивы китайского производства стали доминирующим источником тяговой силы на национальной железнодорожной сети.

Согласно информации, предоставленной китайским производителем CRRC Ziyang, а также публикациям в железнодорожной отрасли, изученным nCa, Туркменистан закупает локомотивы в Китае уже более двух десятилетий.

Последняя поставка осуществляется в рамках контракта, подписанного в 2022 году, на закупку 15 двухсекционных грузовых локомотивов CKD9A-1, предназначенных для тяжеловесных перевозок на неэлектрифицированной железнодорожной сети страны. По заявлению CRRC, после завершения этого заказа совокупный объем ее поставок в Туркменистан достигнет 281 локомотива, включая пассажирские, грузовые и маневровые единицы.

Значимость этой цифры становится очевидной, если рассматривать ее на фоне более широкой истории железнодорожного парка Туркменистана.

Большая часть грузопотоков в стране традиционно опиралась на локомотивы советской эпохи. Новые китайские машины призваны заменить часть этого стареющего парка, одновременно повысив пропускную способность и надежность грузовых перевозок на дальние расстояния.

В публикациях CRRC утверждается, что на локомотивы, поставленные компанией, приходится от 80 до 95 процентов объемов железнодорожных перевозок в стране, в зависимости от используемой методики расчета. nCa не имеет возможности независимо проверить эти цифры, поэтому к ним следует относиться с осторожностью. Тем не менее, даже делая поправку на возможное рекламное преувеличение, объем поставленных локомотивов указывает на то, что китайское оборудование сейчас занимает центральное место в железнодорожных операциях Туркменистана.

Отношения между Туркменистаном и CRRC также вышли за рамки одних лишь поставок локомотивов. В январе 2023 года стороны подписали соглашение о поставке запасных частей для локомотивов, стоимость которого, как сообщается, превышает 30 миллионов долларов США. Китайские источники охарактеризовали его как крупнейший контракт на поставку запчастей, заключенный между партнерами до того времени. Это соглашение указывает на то, что сотрудничество все больше концентрируется на долгосрочном техническом обслуживании, модернизации и поддержке жизненного цикла, а не просто на покупке новых локомотивов.

Это не означает, что Китай является единственным поставщиком железнодорожной техники для Туркменистана.

В последние годы Туркменистан также расширил сотрудничество с российским «Трансмашхолдингом». В 2021 году АООТ «Демирёллары» (Железные дороги) приобрело один пассажирский и один грузовой локомотив российского производства. В 2022 году в рамках отдельного контракта были поставлены еще пять грузовых локомотивов 2ТЭ25КМ российского производства. Эти приобретения свидетельствуют о том, что Туркменистан продолжает диверсифицировать источники закупок при модернизации своего железнодорожного парка.

В то же время имеющаяся открытая информация показывает, что масштабы китайских поставок значительно превосходят объемы других недавних поставщиков. Результатом, судя по всему, становится постепенный переход от парка, в котором исторически доминировали технологии советской эпохи, к парку, который все больше поддерживается современным китайским железнодорожным оборудованием.

Данный процесс имеет значение и за пределами самого железнодорожного сектора. Туркменистан вкладывает значительные средства в развитие своей роли как регионального транспортно-логистического хаба, связывающего Центральную Азию с Каспийским регионом, Кавказом, Турцией, Южной Азией и Китаем.

Современные локомотивы являются важнейшим компонентом этой стратегии, особенно в условиях роста объемов грузоперевозок по международным транспортным коридорам, проходящим через территорию страны.

Прибытие новых локомотивов CKD9A-1 представляет собой нечто большее, чем просто сдачу очередной партии железнодорожной техники. Это часть долгосрочной тенденции, которая меняет технологическую основу железнодорожной системы Туркменистана и укрепляет позиции китайских железнодорожных технологий в одной из самых стратегически расположенных транспортных сетей Центральной Азии./// nCa, 17 июня 2026 г. (фото – Министерство железнодорожного транспорта Туркменистана)