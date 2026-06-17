Кабульский форум подчеркивает растущую роль региональных аналитических центров в сотрудничестве между Центральной Азией и Афганистаном

Во вторник в Кабуле собрались представители научно-исследовательских институтов и центров стратегических исследований из Афганистана, пяти стран Центральной Азии и Азербайджана для участия в региональном форуме высокого уровня. Мероприятие было направлено на укрепление сотрудничества в сферах взаимосвязанности, торговли, энергетики, транзита, инвестиций и региональной стабильности. Встреча подчеркнула растущую роль экспертных и аналитических сообществ в поддержке межгосударственного диалога в более широком Центральноазиатском регионе.

Форум был организован Центром стратегических исследований Министерства иностранных дел Афганистана. Он объединил исследователей, экспертов в области политики и представителей аналитических центров, действующих при администрациях президентов и государственных учреждениях стран-участниц или аффилированных с ними. Сообщается об участии делегаций из Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана.

Согласно сообщениям из Кабула, дискуссии были сосредоточены на вопросах региональной взаимосвязанности, транспортных коридоров, упрощения процедур торговли, сотрудничества в сфере энергетики, инвестиционных возможностей, а также на разработке практических рекомендаций для будущего взаимодействия. Участники также обменялись мнениями об общих региональных вызовах и возможностях, что отражает нарастающие усилия по институционализации диалога между центрами политических исследований в регионе.

Форум открыл министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки, который подчеркнул роль Афганистана как моста между Центральной и Южной Азией. Он также затронул вопросы сотрудничества в области безопасности, назвав угрозу, исходящую от ИГИЛ-К (Даиш), общей проблемой для Афганистана и стран Центральной Азии.

Эта встреча, по всей видимости, является частью более широкой тенденции к интенсификации регионального взаимодействия с участием Афганистана и его северных соседей.

В последние месяцы ряд форматов регионального диалога был посвящен вопросам взаимосвязанности, экономической интеграции и транзитного сотрудничества, связывающего Центральную и Южную Азию, включая Термезский диалог, продвигаемый Узбекистаном.

Официальные СМИ Туркменистана охарактеризовали встречу как свидетельство того, что экспертный и аналитический потенциал Центральной Азии и Афганистана активно используется для продвижения межгосударственного сотрудничества. Как сообщается, в ходе дискуссий была подчеркнута важность обоснованных политических рекомендаций для поддержки усилий правительств, направленных на региональное развитие, взаимосвязанность и стабильность.

На основе имеющейся на данный момент информации, организаторы и участвующие институты пока не опубликовали полный список делегатов или докладчиков. Публичные отчеты подтверждают участие исследователей и разработчиков политики из центров стратегических исследований Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана, однако имена большинства членов делегаций не разглашаются.

По мере поступления дополнительной информации, особенно от участвующих аналитических центров и институтов стратегических исследований, ожидается появление более четкой картины состава и итогов форума./// nCa, 17 июня 2026 г.