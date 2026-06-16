В Туркменистане соткано рукотворное ковровое полотно по мотивам сказок А.С.Пушкина

Туркменская ковровая компания «El Darak» в партнёрстве с Национальным музеем туркменского ковра создала уникальное полотно ручной работы по мотивам сказок Александра Сергеевича Пушкина. Проект реализован в знак дружбы между Туркменистаном и Россией.

На ковре размером 2 на 1,5 метра мастера изобразили Лукоморье, Золотого петушка, персонажей «Сказки о царе Салтане» и другие узнаваемые образы из произведений великого русского поэта.

«Данный ковёр был создан по мотивам сказок Александра Сергеевича Пушкина, и для нас это большая радость. Это не просто предмет декоративно-прикладного искусства, а своеобразный акт культурной дипломатии и выражение глубокого уважения к русской культуре и её непреходящим ценностям. Особую символику проекту придаёт то, что он был соткан туркменскими мастерицами. Для нас это пример того, как культура объединяет народы. Русская литературная традиция и многовековое искусство туркменского ковроткачества встретились в одном произведении, создав пространство для взаимного культурного диалога», – рассказала журналистам основатель компании «El Darak» Огулгерек Дурдыева.

Компания «El Darak» специализируется на производстве ковров ручной работы и совместно с Национальным музеем туркменского ковра восстанавливает древнейшие технологии ткачества.

Развитию этой сферы в стране уделяется первостепенное внимание. Как подчёркивают Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов, а также Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, ковроделие – это богатейший пласт духовной культуры туркмен и бренд, узнаваемый во всём мире.

Напомним, что Праздник туркменского ковра имеет статус государственного и отмечается с 1992 года. В Ашхабаде открыт Национальный музей туркменского ковра, где хранится около двух тысяч редких экспонатов, а также действует штаб-квартира Всемирной ассоциации ценителей этого искусства. В декабре 2019 года традиционное туркменское ковроделие было включено в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. /// 16 июня 2026 г. (первоначально опубликовано TDH, 15 июня)