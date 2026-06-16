В МИД Туркменистана состоялась встреча с Послом Японии

15 июня 2026 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Туркменистане Сасаки Хироси.

В ходе встречи стороны отметили поступательное развитие туркмено-японских отношений и обсудили перспективные направления сотрудничества, представляющих взаимный интерес.

Было отмечено, что поддержание активного политического диалога на высоком уровне и регулярных контактов между профильными ведомствами способствует дальнейшему укреплению туркмено-японского партнёрства и расширению взаимовыгодного сотрудничества. ///nCa, 16 июня 2026 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)