Участие заместителя министра иностранных дел Туркменистана в очередном заседании Специальных представителей и посланников Европейского Союза и стран Центральной Азии по Афганистану

15 июня 2026 года в городе Алматы состоялось очередное заседание Специальных представителей и посланников Европейского Союза и стран Центральной Азии по Афганистану, в котором принял участие заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов.

В ходе встречи участники обсудили широкий круг вопросов, связанных с текущей ситуацией в Афганистане, перспективами регионального сотрудничества и международного взаимодействия в целях содействия устойчивому развитию страны.

В рамках обсуждения роли международных организаций была подчеркнута значимость деятельности Организации Объединённых Наций и её специализированных структур в оказании гуманитарной помощи, содействии социально-экономическому развитию Афганистана, укреплении государственных институтов и достижении Целей устойчивого развития.

Выступая на заседании, заместитель министра иностранных дел Туркменистана отметил последовательную позицию Туркменистана, направленную на поддержку мирного, стабильного и экономически устойчивого Афганистана. Было подчеркнуто, что Туркменистан рассматривает Афганистан в качестве важного участника региональных интеграционных процессов и выступает за активное вовлечение страны в международное экономическое сотрудничество.

Туркменская сторона подтвердила готовность к продолжению конструктивного взаимодействия со странами региона, Европейским Союзом и международными организациями в интересах обеспечения устойчивого развития Афганистана, укрепления региональной стабильности и расширения взаимовыгодного сотрудничества.///nCa, 16 июня 2026 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)