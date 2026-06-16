Туркменистан запускает процесс подготовки Третьего Добровольного национального обзора по ЦУР

16 июня, в здании Организации Объединённых Наций в Ашхабаде состоялся круглый стол, посвящённый подготовке третьего Добровольного национального обзора (ДНО) Туркменистана по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР). В мероприятии приняли участие представители правительства, структуры ООН и организации гражданского общества.

Организаторами встречи выступили Министерство иностранных дел и Министерство финансов и экономики Туркменистана совместно с Офисом Постоянного координатора ООН и Программой развития ООН (ПРООН).

Открывая заседание, Постоянный координатор ООН в Туркменистане подчеркнул важность запуска процесса подготовки третьего ДНО как ключевой вехи на пути продвижения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

«Мы приветствуем решение Правительства Туркменистана представить свой третий Добровольный национальный обзор на Политическом форуме высокого уровня в следующем году, включая прогресс по всем 17 Целям устойчивого развития. Это демонстрирует твердую приверженность страны Повестке-2030, а также принципам прозрачности и подотчетности», — отметил Постоянный координатор ООН.

Туркменистан уже имеет значительный опыт подготовки ДНО в 2019 и 2023 годах, показав высокие результаты в реализации Повестки-2030. Участники отметили, что третий ДНО предоставляет важную возможность осмыслить достижения, оценить остающиеся вызовы и определить приоритеты для ускорения прогресса на пути к Целям.

В ходе дискуссий особое внимание было уделено важнейшей роли высококачественных, своевременных и дезагрегированных данных как основы для выработки обоснованной политики и эффективного внедрения ЦУР. Участники подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления национальных статистических систем и аналитического потенциала для поддержки мониторинга, отчетности и принятия обоснованных решений.

Опираясь на успешное сотрудничество при подготовке предыдущих обзоров, Программа развития ООН (ПРООН), которая предоставляет важную платформу для взаимодействия системы ООН с Правительством Туркменистана на протяжении всей работы над третьим ДНО, обязалась предоставить всестороннюю техническую экспертизу, консультационные услуги по вопросам политики, анализ данных и поддержку для инклюзивного участия всех заинтересованных сторон в рамках четвертого этапа совместного проекта «Платформа для реализации ЦУР». Используя национальный и международный опыт, проект поддержит надежный, основанный на широком участии и фактах процесс обзора, соответствующий глобальным руководящим принципам ДНО и международной передовой практике.

Выступавшие на мероприятии также подчеркнули важность финансирования устойчивого развития, включая мобилизацию внутренних ресурсов и направление стратегических инвестиций в развитие человеческого капитала, экономическую трансформацию и экологическую устойчивость.

На протяжении всех дискуссий подчеркивался принцип «никого не оставлять позади», при этом особое внимание уделялось интеграции вопросов гендерного равенства и вовлечения лиц с инвалидностью во все аспекты процесса подготовки обзора.

Участники круглого стола также отметили, что ДНО должен служить не просто отчетным документом, но и перспективной стратегической платформой, учитывающей национальные риски, включая климатические и социально-экономические вызовы, и поддерживающей долгосрочное планирование устойчивого развития.

В ходе мероприятия участники провели тематические сессии, посвященные дорожной карте подготовки ДНО и международному опыту, статистической отчетности по ЦУР, а также методологиям усиления аналитического содержания обзора, таким как инструменты ЭСКАТО ООН для анализа принципа «никого не оставлять позади» (LNOB) и трекер ЦУР (SDG Tracker).

В завершение встречи прозвучал призыв к активному и инклюзивному участию всех заинтересованных сторон, чтобы процесс подготовки ДНО был открытым, совместным и результативным для народа Туркменистана. Участники также обсудили и согласовали следующие шаги в процессе подготовки ДНО, обеспечив четкую дорожную карту для дальнейшего продвижения вперед. ///nCa, 16 июня 2026 г.