Школьники прокладывают путь к зелёному будущему: в Туркменистане объявлены победители конкурса «Зелёные навыки»



Ашхабад, 16 июня 2026 года — ЮНИСЕФ и Министерство образования Туркменистана объявили результаты национального конкурса «Зелёные навыки», реализованного в рамках Программы «Зелёная школа» в партнёрстве с Национальным обществом Красного Полумесяца Туркменистана.

Конкурс проходил с апреля по июнь 2026 года и был направлен на поддержку учащихся и педагогов пилотных «зелёных школ» в разработке практических волонтёрских решений экологических и климатических проблем в своих школах и местных сообществах. Инициатива способствовала развитию экологической грамотности, повышению осведомлённости о вопросах изменения климата, внедрению проектного обучения и формированию активной гражданской позиции, а также поощряла инклюзивное участие, включая участие детей с инвалидностью.

Всего из школ по всей стране на конкурс поступило 42 проектных предложения, охватывающих такие темы, как энергоэффективность, ответственное потребление, управление отходами, сохранение биоразнообразия, рациональное использование водных ресурсов, адаптация к изменению климата, экологическое образование и общественные экологические инициативы.

По итогам рассмотрения конкурсной комиссией, в состав которой вошли представители Министерства образования, Министерства охраны окружающей среды, Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана, Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули и ЮНИСЕФ, семь инициатив были признаны лучшими проектами в своих тематических номинациях.

Все участники получили сертификаты в знак признания их усилий. Школы-победители были награждены образовательными и экологическими призами, включая садовый инвентарь, наборы для школьных садов, книги и энциклопедии о природе. Педагоги-координаторы также получили специальные награды за наставничество и поддержку учащихся на протяжении всего конкурса.

Несмотря на то, что конкурс проводился в рамках 20 пилотных «зелёных школ», заявки поступили практически из всех регионов страны. Многие проекты отражали местные экологические проблемы и предлагали инновационные решения, адаптированные к потребностям конкретных сообществ. Широкий охват участников был обеспечен благодаря использованию цифровых инструментов и онлайн-платформ в соответствии с Государственной программой развития цифровой экономики Туркменистана на 2026–2028 годы и Страновой программой ЮНИСЕФ для Туркменистана на 2026–2030 годы.

«Конкурс “Зелёные навыки” продемонстрировал творческий потенциал, целеустремлённость и высокий уровень экологической осведомлённости молодёжи по всему Туркменистану. Нас воодушевляет разнообразие практических решений, представленных учащимися и педагогами для решения экологических и климатических проблем в своих школах и сообществах». – сказал Александр Аманов, Заместитель министра образования Туркменистана

Конкурс подчеркнул важную роль школ в формировании у детей знаний, навыков и ценностей, необходимых для построения более устойчивого будущего, а также в вовлечении родителей, местных сообществ и других заинтересованных сторон в природоохранную деятельность.

«Этот конкурс показал, что молодые люди в Туркменистане стремятся участвовать в решении экологических и климатических проблем и становиться движущей силой позитивных изменений в своих сообществах». – отметила Джалпа Ратна, Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане.

Проекты-победители конкурса «Зелёные навыки – 2026»

Энергосбережение и климатически ответственное потребление

«Ýagty Synp» («Яркий класс») и «Elektrik energiýany tygşytlamagyň ýollary» («Способы экономии электроэнергии») — Средняя школа № 2, Чарджоуский этрап, Лебапский велаят (координатор проекта — Джемиле Джуммыева).

Управление отходами и сокращение углеродного следа

«Plastic Control» («Пластик – контроль ») — Средняя школа № 28, город Дашогуз, Дашогузский велаят (координатор проекта — Джумагуль Сеидова).

«Sort and Recycle» («Сортируй и перерабатывай») и «Protect Nature – Create the Future» («Защищай природу – создавай будущее») — Средняя школа № 29, город Ашхабад (координатор проекта — Сахра Хыдырова).

Озеленение, биоразнообразие и климатическая устойчивость

«Oasis of Knowledge» («Оазис знаний») — Средняя школа № 11, Магтымгулыйский этрап, Балканский велаят (координатор проекта — Сердар Худайгулыев).

Водосбережение и адаптация к климатическим изменениям

«Our School Garden» («Наш школьный сад») — Средняя школа № 2, Чарджоуский этрап, Лебапский велаят (координатор проекта — Армангуль Айлыева).

Эко- и климатическое просвещение и информационные кампании

«The Role of Chemistry in Addressing Climate Change and Protecting the Environment» («Роль химии в решении проблемы изменения климата и защиты окружающей среды ») — Средняя школа № 33, город Теджен, Ахалский велаят (координатор проекта — Оразджемал Тедженова).

«Tebigaty goralyň» (« Берегите природу ») — Средняя школа № 35, Сакарчагинский этрап, Марыйский велаят (координатор проекта — Гульнар Данатарова).

Социальные эко- и климатические инициативы

«Constanta» — Средняя школа № 1, Ак-Бугдайский этрап, Ахалский велаят (координатор проекта — Гульбахар Худайназарова).

///nCa, 16 июня 2026 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)