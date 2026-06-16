Президент Туркменистана Бердымухамедов посетит Азербайджан, подтвердил посол

В настоящее время ведется подготовка к официальному визиту Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Азербайджан. Об этом заявил 15 июня 2026 г посол Туркменистана в Баку Гурбанмаммет Элясов

По сообщению издания AzerNews, это заявление посол сделал во время панельной дискуссии по вопросам партийной дипломатии и механизмов миростроительства, которая проходила в рамках международной конференции, посвященной роли региона Южного Кавказа в глобальной безопасности.

По словам посла, в ходе визита ожидается подписание ряда двусторонних документов, которые будут способствовать расширению сотрудничества и придадут дополнительный импульс азербайджано-туркменским отношениям. Ожидается, что эта поездка подчеркнет углубление партнерства между Баку и Ашхабадом.

Это же заявление распространило и государственное информационное агентство Азербайджана АЗЕРТАДЖ, сообщившее, что Элясов выступил с речью на панельной сессии «Механизмы миростроительства: партийная дипломатия в условиях глобальных вызовов». Эту новость также подхватил ресурс Today.Az, полностью переопубликовав материал AzerNews.

Данное заявление развивает итоги года расширяющегося взаимодействия на высоком уровне между двумя странами. В одном из прошлых интервью посол Элясов назвал 2025 год периодом активного политического диалога и расширения стратегического сотрудничества, когда двусторонние связи строились на дружбе, взаимном уважении и общей приверженности региональной стабильности. Он отметил, что Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посещал Баку в июле 2025 года для переговоров с официальными лицами Азербайджана.

Точная дата запланированного президентского визита пока не сообщается. /// nCa, 16 июня 2026 г.