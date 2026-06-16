Что сделка Казахстана с NVIDIA означает для Центральной Азии

Казахстан представил масштабный пакет соглашений на сумму 10 миллиардов долларов США с американской компанией Firebird и лидером в области искусственного интеллекта NVIDIA. Это стало одной из самых амбициозных технологических инвестиций в истории страны.

Данная инициатива призвана превратить Казахстан в крупный мировой центр искусственного интеллекта, облачных вычислений и цифровой инфраструктуры.

Сотрудничая с ведущими технологическими компаниями США, страна стремится укрепить свои позиции в быстро расширяющейся глобальной экосистеме ИИ и привлечь международный бизнес, заинтересованный в передовых вычислительных мощностях.

Кто участвовал в соглашении и почему это партнерство так важно?

Соглашения были окончательно закреплены в ходе встречи на высоком уровне под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова. В мероприятии приняли участие вице-президент NVIDIA Рев Лебаредиан, генеральный директор Firebird Размиг Овагимян, высокопоставленные члены правительства Казахстана и представители США. Участие как лидеров правительства, так и топ-менеджеров крупнейших технологических фирм подчеркивает стратегическую важность проекта и отражает растущее доверие международного сообщества к цифровым амбициям Казахстана.

Что представляет собой проект «Долина дата-центров» и каковы его основные цели?

В основе данной инициативы лежит проект «Долина дата-центров» (Data Center Valley) — масштабное развитие цифровой инфраструктуры, запланированное в городе Экибастуз. Проект нацелен на создание хаба нового поколения для искусственного интеллекта и облачных вычислений, способного обслуживать глобальные технологические компании, разработчиков ИИ и корпоративных клиентов. Ожидается, что этот объект обеспечит вычислительные мощности, необходимые для передовых ИИ-приложений, и поможет Казахстану утвердиться в качестве ключевого игрока в международной цифровой экономике.

Почему для размещения хаба ИИ и облачных вычислений был выбран Экибастуз?

Экибастуз широко известен своими значительными энергетическими ресурсами и промышленной инфраструктурой, что делает его привлекательным местом для энергоемких операций дата-центров. Современные системы ИИ требуют колоссального количества электроэнергии для обучения и запуска сложных моделей, поэтому доступ к надежным энергоисточникам является критически важным фактором. Существующая инфраструктура города создает прочный фундамент для масштабирования проекта и поддержки его расширения в будущем.

Каких масштабов достигнет проект «Долина дата-центров»?

Ожидается, что на начальном этапе мощность проекта составит 300 мегаватт (МВт), что уже является значительным показателем по мировым меркам. Со временем разработчики планируют расширить мощность объекта до 1 гигаватта (ГВт), что выведет его в число крупнейших в мире комплексов дата-центров, ориентированных на ИИ. Такая мощность позволит хабу обеспечивать крупномасштабное обучение ИИ, облачные сервисы и передовые вычислительные операции для клиентов по всему миру.

Какая передовая технология будет развернута на новом объекте?

Инвестиции включают в себя развертывание мощного вычислительного кластера, оснащенного 100 000 передовых графических процессоров (GPU) NVIDIA. Инфраструктура будет базироваться на новейших платформах NVIDIA GB300 и Vera Rubin, разработанных для выполнения самых требовательных рабочих нагрузок в сфере ИИ. Ожидается, что эти системы обеспечат поддержку больших языковых моделей, приложений машинного обучения, научных вычислений и бизнес-операций с высокой интенсивностью использования данных.

Почему платформы NVIDIA GB300 и Vera Rubin считаются важными для развития ИИ?

Новейшие архитектуры графических процессоров от NVIDIA представляют собой последнее поколение вычислительных технологий для искусственного интеллекта. Они специально разработаны для ускорения процессов обучения и логического вывода (инференса) ИИ, что позволяет организациям создавать более сложные модели и обрабатывать более масштабные массивы данных. Доступ к такому передовому оборудованию может сделать Казахстан привлекательным направлением для технологических компаний, научно-исследовательских институтов и стартапов, ищущих высокопроизводительные вычислительные ресурсы.

Какой экономический эффект ожидается от реализации проекта?

Согласно прогнозам, после выхода на полную мощность инициатива сможет приносить не менее 3 миллиардов долларов ежегодного экспортного дохода. Ожидается, что этот доход будет формироваться за счет предоставления международным клиентам вычислительных мощностей ИИ, облачных сервисов, возможностей обработки данных и других услуг цифровой инфраструктуры. Проект также может стимулировать рост в смежных отраслях и внести значительный вклад в общие усилия Казахстана по диверсификации экономики.

Какое влияние проект окажет на занятость и развитие кадрового потенциала?

Ожидается, что инициатива «Долина дата-центров» создаст тысячи высококвалифицированных рабочих мест в различных секторах. Возможности для трудоустройства появятся в таких областях, как инженерия, информационные технологии, кибербезопасность, облачные вычисления, искусственный интеллект, управление дата-центрами и службы технической поддержки. Кроме того, проект может стимулировать инвестиции в образование и программы профессиональной подготовки, направленные на развитие местных кадров в сфере передовых технологий.

Как эти инвестиции могут изменить позиции Казахстана в мировом технологическом секторе?

Размещение одного из крупнейших в мире вычислительных комплексов для ИИ позволит Казахстану значительно укрепить свои позиции на международной технологической арене. Проект способен превратить страну в стратегический цифровой мост между Европой и Азией, что привлечет иностранные инвестиции и повысит ее значимость на рынках перспективных технологий. Успех инициативы также поможет Казахстану создать репутацию востребованного направления для проектов в области ИИ и облачной инфраструктуры.

Какую роль сыграет компания Firebird в реализации проекта?

Firebird выступает ключевым стратегическим партнером инициативы и, как ожидается, внесет свой вклад в планирование, финансирование и реализацию проекта «Долина дата-центров». Работая вместе с NVIDIA и правительством Казахстана, компания поможет в создании инфраструктуры, необходимой для поддержки крупномасштабных операций с ИИ и привлечения глобальных технологических клиентов на этот объект.

Как проект может повлиять на развитие ИИ во всей Центральной Азии?

Масштаб этих инвестиций делает проект одним из самых значимых событий в сфере ИИ, когда-либо анонсированных в Центральной Азии. В случае успеха он может послужить катализатором для более широких инноваций в регионе, стимулируя соседние страны инвестировать в цифровую инфраструктуру, технологическое образование и исследования в области ИИ. Проект также может способствовать становлению Центральной Азии как перспективного направления для передовых вычислений и экономического роста, основанного на технологиях.

Каковы долгосрочные цели стратегии Казахстана в области ИИ?

Помимо строительства крупного дата-центра, Казахстан стремится создать комплексную экосистему ИИ, которая будет поддерживать инновации, привлекать мировых технологических лидеров и открывать новые экономические возможности. Более широкое видение правительства включает в себя укрепление цифровой инфраструктуры, расширение технологических возможностей, развитие международных партнерств и выведение страны в число развивающихся мировых центров искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений./// 16 июня 2026 г. (кросс-пост из издания The Caspian Post, 15 июня, фото – Kursiv.media)