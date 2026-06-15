Визит делегации Туркменистана в Японию: развитие политического и межпарламентского сотрудничества

В период с 10 по 12 июня 2026 года состоялся рабочий визит в Японию делегации Туркменистана во главе с Председателем Демократической партии Туркменистана Ата Сердаровым.

Как сообщает МИД Туркменистана, в рамках визита делегация провела встречи с рядом высокопоставленных официальных лиц Японии, в том числе с Вице-президентом Либерально-демократической партии Таро Асо, Генеральным секретарем Либерально-демократической партии Сюнити Судзуки, Председателем Парламентской лиги дружбы «Япония–Туркменистан» Синпэем Мацуситой и Парламентским вице-министром иностранных дел Японии Эри Арфия.

В ходе состоявшихся бесед обсуждены нынешнее состояние и перспективы развития туркмено-японских отношений. Стороны констатировали, что регулярные контакты на высшем уровне служат мощным стимулом для последовательного наращивания двустороннего сотрудничества по широкому спектру направлений. В данном контексте особое значение было придано визитам высокого уровня в Токио в 2025 году, которые придали новый импульс межгосударственному партнерству.

Значительное место в переговорах заняли вопросы межпарламентского взаимодействия. С удовлетворением отмечена эффективная деятельность групп дружбы, созданных в законодательных органах двух стран, и их вклад в развитие связей в законотворческой сфере, области культуры, образования, науки и др.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления связей между политическими партиями. В этой связи обсуждены возможности установления прямого сотрудничества между Демократической партией Туркменистана и Либерально-демократической партией Японии, а также создания межпартийного механизма взаимодействия.

В числе рассмотренных предложений – планы по дальнейшему углублению межпарламентского диалога, включая проведение в Ашхабаде Межпарламентского форума стран Центральной Азии и Японии в 2027 году, активизацию взаимодействия женщин-парламентариев, а также меры по расширению торгово-экономических связей.

Приоритетным вектором двусторонних отношений названо экономическое сотрудничество, где особый акцент сделан на совместных проектах в нефтегазовой и химической отраслях.

В завершение встреч стороны подтвердили обоюдную готовность к дальнейшему развитию и углублению многопланового партнерства между Туркменистаном и Японией. /// nCa, 15 июня 2026 г.