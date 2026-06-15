В штаб-квартире ООН официально открылись Игры Организации Объединённых Наций 2026 года

12 июня 2026 года в формате видеоконференции состоялась Церемония открытия Игр Организации Объединённых Наций 2026 года, объединившая представителей государств-членов ООН, Секретариата Организации и специализированных учреждений системы ООН.

Мероприятие ознаменовало официальный старт третьих Игр ООН — международной инициативы, учреждённой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 78/325 по инициативе Туркменистана. В принятой резолюции Игры признаны важной платформой спортивной дипломатии, содействующей укреплению мира, сотрудничества и взаимопонимания между народами.

С приветственным словом к участникам обратился Постоянный представитель Туркменистана при ООН, Председатель Организационного комитета Игр ООН Его Превосходительство г-н Вепа Хаджиев, подчеркнувший значение спорта как универсального инструмента укрепления доверия, дружбы и взаимного уважения между государствами.

С обращением также выступила помощник Генерального секретаря ООН и Главный исполнительный директор Пенсионного фонда персонала ООН г-жа Розмари Маклин, отметившая важную роль спорта в продвижении инклюзивности, солидарности и благополучия в многонациональном сообществе Организации Объединённых Наций.

В ходе церемонии участникам была представлена видеопрезентация, посвящённая наиболее ярким моментам Игр ООН 2025 года, в которых приняли участие более 800 спортсменов из свыше 100 стран и организаций.

Игры ООН были впервые проведены в 2024 году по инициативе Туркменистана. Тогда более 300 спортсменов из 85 государств и 18 международных организаций приняли участие в соревнованиях по восьми видам спорта. За короткий период времени Игры превратились в одну из наиболее заметных инициатив спортивной дипломатии в системе Организации Объединённых Наций.

В рамках Игр ООН 2026 года пройдут соревнования по футболу, баскетболу, волейболу, теннису, настольному теннису, бадминтону, пиклболу, шахматам, бегу и йоге. Турниры объединят дипломатов, международных гражданских служащих и членов их семей, создавая дополнительные возможности для развития дружеских связей и межкультурного диалога.

Церемония награждения победителей и официального закрытия Игр ООН 2026 года состоится 17 июля 2026 года в штаб-квартире Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке. ///nCa, 15 июня 2026 г.