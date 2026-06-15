В Ашхабаде состоялось очередное, 13-е заседание Совместной туркмено-австрийской комиссии

12 июня 2026 года в Торгово-промышленной палате Туркменистана состоялось 13-е заседание Совместной туркмено-австрийской комиссии. В нём приняли участие представители отечественных государственных структур и деловых кругов, а также прибывшая с визитом в нашу страну делегация во главе с руководителем Управления внешнеэкономических связей Федерального министерства экономики, энергетики и туризма Австрийской Республики Элизабет Вайссенбёк.

На повестку очередного заседания Комиссии были вынесены вопросы, касающиеся практической реализации достигнутых ранее договорённостей, в частности, предложений, выдвинутых на прошлых встречах. Предметом заинтересованного обсуждения также стало определение новых векторов поступательно развивающегося межгосударственного сотрудничества с расчётом на перспективу.

Дав положительную оценку результатам проделанной работы по выполнению достигнутых договорённостей, участники заседания обсудили вопросы дальнейшего расширения деловых связей по ряду ключевых направлений. В их числе – внедрение инновационных технологий в индустриальном секторе, энергетика, экологические проекты и управление отходами, строительная и транспортная инфраструктура, сфера услуг, здравоохранение и фармацевтическая промышленность, сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции.

В качестве особо перспективных векторов взаимодействия отмечены такие высокотехнологичные области, как «зелёная» экономика, цифровизация и искусственный интеллект. Возрастающий интерес к партнёрству также проявляется по линии развития городской инфраструктуры, водоочистных технологий, в банковском секторе.

Вместе с тем последовательно укрепляется культурный диалог. Доброй традицией стало проведение в Ашхабаде Венских балов и концертов Турк­мено-австрийского симфонического оркестра «Galkynyş». В числе рассмот­ренных на заседании приоритетных направлений взаимодействия также обозначено развитие контактов между научными центрами и учреждениями сферы образования.

В ходе встречи была подтверждена обоюдная приверженность Туркменистана и Австрии наращиванию двустороннего партнёрства по всему его спектру.

По итогам заседания подписан соответствующий Протокол.

В рамках работы Совместной туркмено-австрийской комиссии состоялись двусторонние переговоры между представителями министерств и ведомств, а также деловых кругов обеих стран. ///nCa, 15 июня 2026 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)