Туркменистан запустил национальную кампанию по усилению поддержки исключительно грудного вскармливания

Ашхабад, 15 июня 2026 года – Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова и ЮНИСЕФ запустили национальную кампанию, направленную на усиление поддержки матерей в обеспечении исключительно грудного вскармливания детей в первые шесть месяцев жизни.

Кампания, которая продлится с мая по август 2026 года, направлена на расширение доступа к достоверной информации о грудном вскармливании, развитие консультационной поддержки для матерей, вовлечение семей и местных сообществ, а также продвижение благоприятной для грудного вскармливания политики и условий труда. В числе партнеров кампании — учреждения первичной медико-санитарной помощи, Союз женщин Туркменистана, национальные средства массовой информации, лидеры общественного мнения в социальных сетях, работодатели частного сектора и партнеры по развитию.

Инициатива реализуется в ответ на снижение показателей исключительно грудного вскармливания в Туркменистане. Согласно последнему Кластерному обследованию по многим показателям (MICS), страна достигла высоких показателей раннего начала грудного вскармливания. Вместе с тем последние данные свидетельствуют о трудностях в сохранении практики исключительно грудного вскармливания. Так, 84,7 процента новорожденных получают грудное молоко в течение первого часа после рождения. Однако доля детей, находившихся на исключительно грудном вскармливании в первые шесть месяцев жизни, снизилась с 56,5 процента в 2019 году до 35,5 процента в 2024 году.

Исключительно грудное вскармливание в течение первых шести месяцев обеспечивает ребенка всеми необходимыми питательными веществами для здорового роста и развития. Оно укрепляет иммунитет, защищает от распространенных детских заболеваний, способствует развитию головного мозга и положительно влияет на здоровье на протяжении всей жизни. Грудное вскармливание также приносит пользу матерям и семьям, снижая расходы на здравоохранение и укрепляя эмоциональную связь между матерью и ребенком.

«Материнское молоко — это идеальная пища для ребенка, источник здоровья и материнской заботы. Грудное молоко обеспечивает полноценное питание, укрепляет иммунитет, способствует здоровому росту и развитию, а также защищает от многих заболеваний. Грудное вскармливание приносит пользу не только детям, но и матерям, и семьям», — отмечается в обращении Вице-президента Благотворительного фонда Огулджахан Атабаевой.

Исследование, проведенное ЮНИСЕФ в 2025 году, выявило основные барьеры для продолжения грудного вскармливания, включая ограниченный доступ к консультированию после выписки из родильных учреждений, распространение недостоверной информации из онлайн- и неформальных источников, давление, связанное с условиями труда, а также недостаточную поддержку со стороны семьи.

Для решения этих проблем кампания предусматривает проведение информационно-просветительских мероприятий, обучение медицинских работников и общественных консультантов по грудному вскармливанию, инициативы по вовлечению семей, а также адвокацию усиления мер по защите грудного вскармливания через законодательство и политику работодателей.

Информационные материалы кампании уже распространяются через социальные сети и национальное телевидение. Первые результаты свидетельствуют о высокой вовлеченности аудитории: видеоролики кампании набрали более 15 000 просмотров, а ключевые сообщения активно распространяются в интернете.

«Поддержка грудного вскармливания — это общая ответственность, — отметила Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане Джалпа Ратна. — Матери нуждаются в поддержке не только медицинских работников, но и отцов, бабушек и дедушек, местных сообществ и работодателей. Создавая благоприятные условия для грудного вскармливания дома, в учреждениях здравоохранения и на рабочих местах, мы можем помочь большему числу женщин продолжать грудное вскармливание и обеспечить большему числу детей самый здоровый старт в жизни».

Кампания будет продолжаться в течение всего лета и завершится в рамках Всемирной недели грудного вскармливания, которая ежегодно проводится с 1 по 7 августа. В этот период планируется проведение мероприятий по работе с населением, взаимодействию с работодателями, а также национального круглого стола для обсуждения практик грудного вскармливания, результатов кампании и дальнейших шагов по усилению поддержки матерей в Туркменистане.

Объединяя усилия государственных учреждений, медицинских работников, местных сообществ, семей и работодателей, кампания направлена на преодоление тенденции снижения показателей исключительно грудного вскармливания и создание условий, в которых каждая мать будет информирована, получит необходимую поддержку и сможет обеспечить своему ребенку наилучший старт в жизни. ///nCa, 15 июня 2026 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)