Туркменистан активизирует подготовку к официальному визиту Премьер-министра Малайзии

Туркменистан завершает подготовку к предстоящему официальному визиту Премьер-министра Малайзии — поездке, которая, как ожидается, придаст новый импульс двусторонним отношениям между двумя странами.

Ход подготовительных мероприятий был рассмотрен на заседании Кабинета Министров, которое провел Президент Сердар Бердымухамедов. Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Рашид Мередов доложил об организационных вопросах и подчеркнул важность развития отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Малайзию.

В отчете подчеркивался тот факт, что Малайзия была в числе первых государств, признавших независимость Туркменистана. На сегодняшний день двусторонняя договорно-правовая база включает 43 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашения и документа.

Официальные лица отметили, что серьезным стимулом для активизации сотрудничества послужил официальный визит Президента Сердара Бердымухамедова в Малайзию в декабре 2024 года. Ожидается, что предстоящий ответный визит Премьер-министра Малайзии закрепит достигнутые успехи и выведет партнерство на качественно новый уровень.

Президент Сердар Бердымухамедов охарактеризовал туркмено-малайзийское взаимодействие как продуктивное и поручил внешнеполитическому ведомству обеспечить всестороннюю и тщательную подготовку к визиту. /// nCa, 15 июня 2026 г.