ТАМ, ГДЕ ВРЕМЯ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ: САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДЕРЕВНИ ТУРЦИИ ДЛЯ «МЕДЛЕННЫХ» ПУТЕШЕСТВИЙ

В течение 2026 года концепция «медленных путешествий» (slow travel) превратилась не просто в нишевую тенденцию, а стала определяющей философией путешествий. Под влиянием быстрого темпа городской жизни, напряженного графика и растущего стремления к поиску смысла, а не просто прохождению огромных расстояний, путешественники все чаще ищут более спокойные и осмысленные впечатления. Согласно отчету Европейской комиссии по туризму «Прогноз на 2026 год», популярность «медленных путешествий» стремительно растет: доля таких путешествий увеличилась с 22 % в 2025 году до 26 % в 2026 году.

В связи с этим деревни Турции стали идеальным направлением для путешествий в стиле «slow travel», предлагая потрясающие пейзажи, глубоко укоренившиеся традиции и возможность по-настоящему прикоснуться к местной жизни. Расположенные среди гор и прибрежных районов Анатолии, деревни приглашают гостей отдохнуть от суеты и окунуться в аутентичную культуру, насладиться блюдами из свежих фермерских продуктов, традиционными ремеслами и неподвластной времени архитектурой. Некоторые из них были включены в программу «Лучшие туристические деревни» Всемирной туристской организации, что подтверждает их приверженность устойчивому туризму, ориентированному на интересы местного сообщества. Вот несколько самых уютных деревень Турции, где можно отдохнуть вдали от суеты.

Барбарос: гостеприимная деревня с пугалами

Деревня Барбарос, признанная Всемирной туристской организаций одной из «Лучших туристических деревень 2025 года», представляет собой тихое поселение с 700-летней историей в Урле (Измир), где время течет неспешно, а путешественники могут насладиться аутентичным образом жизни Эгейского региона. Гости могут остановиться в бережно сохраненных каменных домах, прогуляться по мощеным улочкам со старинными деревянными ставнями и посетить магазины и мастерские, где можно приобрести изделия местных мастериц.

Сердцем Барбароса является его знаменитая традиция Çat Kapı («тук-тук») — простая табличка на двери, за которой вас ждет домашний эгейский обед, приготовленный на местном оливковом масле, с овощами из собственного огорода и свежей зеленью. Среди любимых местных блюд — катмер, теплые пирожки с начинкой из домашнего творога, петрушки и лука. Весной жители деревни собирают карабашоту (разновидность лаванды), что добавляет еще одну чувственную нотку в атмосферу деревни.

Для желающих полностью погрузиться в деревенские традиции обязательным мероприятием станет фестиваль «Оюк» (Пугало), проходящий в сентябре. Сделанные вручную пугала, которые проносят по улицам во время парада, остаются в деревне круглый год, превращая Барбарос в живую галерею под открытым небом. Всего в трех километрах отсюда пролегает Виноградный маршрут Урлы, где сосредоточено наибольшее в Турции количество ресторанов, отмеченных в путеводителе MICHELIN, предлагающий изысканную гастрономическую альтернативу деревенскому шарму. Барбарос — идеальное место для отдыха: тихие вечера в деревне и кулинарные приключения днём.

Кале-Учагыз и Ормана: от прибрежной жемчужины до горного уединения

В самом сердце Турецкой Ривьеры, в провинции Анталья, находятся две удивительные деревни, отмеченные Всемирной туристской организацией ООН — каждая из них предлагает совершенно иной подход к концепции «медленных» путешествий.

Кале-Учагыз, также известная как «Деревня-замок», очаровывает своим спокойствием, многовековой историей и духом приключений. Узкие улочки с каменными домами ведут к семейным ресторанчикам, художественным мастерским и средневековому замку, давшему название деревне. Окружающие бирюзовые воды манят совершить морские прогулки, покататься на морских каяках и заняться дайвингом, а сама деревня служит отправной точкой для знаменитого Ликийского пути — одного из величайших в мире маршрутов для пеших походов на дальние расстояния. Расположенные неподалеку древний город Мира и церковь Святого Николая в Демре — посвященная святому, известному во всем мире как Санта-Клаус — придают любому визиту богатый культурный и духовный смысл.

Ормана, расположенная в районе Ибрады в горах Тавр, — это скрытый рай, не имеющий аналогов в Турции. Деревня славится своими необыкновенными пуговичными домами, построенными исключительно из местного камня и кедрового дерева без использования раствора, с применением техник, передаваемых из поколения в поколение. Многие из этих удивительных строений сегодня служат бутик-отелями, предлагая гостям возможность по-настоящему погрузиться в атмосферу места, которое само по себе является частью живого наследия.

Ормана — это также рай для гурманов: сморчки, местные травы, виноград и виноградная патока в сочетании с местным козьим сыром из молока коз на свободном выпасе создают незабываемые кулинарные впечатления по принципу «от фермы к столу». Традиционное шёлкоткачество Гыламык, уникальное для этой деревни, станет изысканным и неповторимым подарком. Неподалеку, в пещере Алтынбешик, находится крупнейшее подземное озеро Турции; по равнине Эйниф пасутся дикие лошади; а руины Тол-Хана напоминают о древних маршрутах Великого шелкового пути, которые когда-то пролегали по этим местам. Ормана также включена в рейтинг лучших экологически устойчивых маршрутов GoTürkiye как одно из самых ярких примеров местной архитектуры и экологически безопасного агротуризма в стране.

Анытлы: средневековое путешествие в Тур-Абдин

Деревня Анытлы, ранее известная на сирийском языке как «Хах», — это уникальное место для любителей медленных путешествий. Расположенная в районе Мидьят провинции Мардин, в культурно самобытном регионе Тур-Абдин, деревня поражает средневековой атмосферой, созданной монастырями, архитектурой из камня медового оттенка и многовековым мирным сосуществованием сирийских христианских и мусульманских общин.

Деревня входит в список «Церкви и монастыри поздней античности и средневековья в Мидьяте и его окрестностях (Тур-Абдин)», включенный в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Неподалеку находится монастырь Мор-Габриэль — старейший из сохранившихся сирийско-православных монастырей в мире, основанный в 397 году нашей эры, — место, которое непременно стоит посетить. В самой деревне Анытлы церковь Девы Марии предлагает гостям по-настоящему аутентичный отдых с богослужениями и утренними мессами, регулярно проводимыми каждые 15 дней.

Не менее восхитительна и гастрономия этого региона. Домашнее сирийское вино, хлеб из нута, приготовленный по вековым рецептам, сирийский бёрек, местные соленья и сладости из миндаля — вот лишь некоторые из блюд, которые обязательно стоит попробовать. Все они отражают кулинарное наследие региона, столь же многогранное, как и его архитектура. Гастрономическая культура Мардина завоевывает все большее признание благодаря использованию местных специй, сочетанию мяса и фруктов, а также традициям ремесленного производства.

Знакомство с сельской жизнью можно дополнить практическим опытом: поучаствовать в доении овец или присоединиться к уборке урожая. В регионе также проводится целый ряд культурных мероприятий: Международный кинофестиваль SineMardin, Международный фестиваль культуры и искусства в Мидьяте, Фестиваль винограда «Харире» и Биеннале в Мардине — каждое из них дает возможность познакомиться с богатым и многогранным культурным ландшафтом края. Гости обычно останавливаются в каменных домах Мидьята, расположенного в 20 км от Анытлы, многие из которых можно увидеть в популярных турецких телесериалах — хотя самым атмосферным вариантом по-прежнему остается ночевка в самом церковном комплексе деревни. ///nCa, 15 июня 2026 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)