Планируется проведение первого заседания Совместной туркмено-словацкой комиссии по экономическому сотрудничеству

Туркменистан и Словакия готовятся к углублению двустороннего экономического взаимодействия посредством создания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Вопросы подготовки к первому заседанию комиссии были рассмотрены на заседании Кабинета Министров, которое провел Президент Сердар Бердымухамедов. Заместитель Председателя Кабинета Министров Ходжамурат Гельдымурадов доложил, что в настоящее время ведется необходимая организационная работа.

Ожидается, что на первом заседании основное внимание будет уделено сотрудничеству в таких сферах, как торговля, энергетика, строительство, транспорт, коммуникации, информационные технологии, сельское хозяйство, охрана окружающей среды, здравоохранение, образование, культура, спорт и туризм.

Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил приверженность Туркменистана расширению взаимовыгодных связей с европейскими странами, в том числе со Словакией. В этой связи глава государства подписал Постановление, утвердив состав туркменской части вышеуказанной комиссии, и поручил соответствующим руководителям обеспечить эффективную подготовку к заседанию. /// nCa, 15 июня 2026 г.