Меняющаяся геополитическая реальность: Центральная Азия в фокусе стратегических интересов Евросоюза

Эльвира Кадырова

Прошедший в Брюсселе пресс-тур Central Asia Press Trip для журналистов из пяти стран Центральной Азии предоставил возможность заглянуть за кулисы европейской дипломатии, обогатив имеющиеся знания новыми инсайтами и мнениями.

Экспертные дискуссии и брифинги в столице ЕС позволяют констатировать: европейский подход к Центральной Азии переживает качественную трансформацию в текущей сложной геополитической ситуации. Регион окончательно переместился в зону стратегических интересов европейского сообщества, охватывающих безопасность, энергетику, транспорт и «зелёный» переход.

Стратегическая основа

ЕС опирается на Стратегию по Центральной Азии 2019 года и принятую в 2023 году Совместную дорожную карту по углублению связей. Документ определяет пять приоритетных направлений: углубление политического диалога, укрепление экономических связей, энергетика и климат, безопасность, а также контакты между людьми и мобильность. К дорожной карте прилагается 79 конкретных пунктов действий.

Высокий уровень взаимодействия подтверждается регулярными встречами: лидерами в Астане (2022) и Чолпон-Ате (2023), первым в истории полноценным саммитом ЕС–Центральная Азия в Самарканде в 2025 году. На саммите отношения были подняты до уровня стратегического партнёрства. Следующий саммит ожидается в 2027 году.

Global Gateway и практическое сотрудничество

Одним из главных инструментов стала инициатива Global Gateway. На саммите в Самарканде была объявлена инвестиционная программа на 12 млрд евро. Приоритеты едины для всех пяти стран региона:

– Транспорт и связанность. Главный фокус — развитие Транскаспийского (Срединного) коридора. Значение коридора резко выросло, особенно после начала войны в Украине, которая скомпрометировала северный маршрут через РФ, и осложнений на южных маршрутах (через Иран и Пакистан). В рамках продвижения коридора настоящее время ЕС координирует усилия с Кавказом, работает над «жёсткой» (порты, дороги) и «мягкой» инфраструктурой (цифровизация границ, гармонизация процедур). Объём грузоперевозок по Срединному коридору за последние годы вырос на 33%, хотя остаются узкие места и очереди на границах. В кулуарах европейских институтов идеальный Срединный коридор должен быть способен доставлять грузы от восточных рубежей Центральной Азии (от китайской границы) до портов Европы менее чем за 15 дней. Но для этого требуются колоссальные инвестиции — порядка 18 млрд евро. ЕС решает эту задачу через привлечение пула международных партнеров (ЕБРР, Всемирный банк, ЕИБ) под свои финансовые гарантии.

– Критически важное сырьё. ЕС жизненно заинтересован в диверсификации поставок редкоземельных металлов для своего «зеленого перехода» и развития индустрии. Брюссель предлагает не просто добычу, а развитие цепочек создания стоимости внутри Центральной Азии. Партнерство уже закреплено меморандумами с Казахстаном и Узбекистаном.

– Вода и энергетика. В фокусе внимания — поддержка крупных региональных проектов: Рогунской ГЭС в Таджикистане и Камбаратинской ГЭС в Кыргызстане. В институтах ЕС активно обсуждаются конкретные контуры европейского участия в достройке Рогунской ГЭС. Речь может идти о кредитной линии через Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), которая будет подкреплена гарантийными механизмами ЕС для снижения инвестиционных рисков.

– Цифровая связанность. ЕС работает над развитием цифровой связанности в регионе Центральной Азии, в частности, в сфере спутниковой связи. Это сотрудничество направлено на цифровизацию удаленных регионов и интеграцию в глобальные сети. Ключевым драйвером выступает инициатива «Команда Европы» (Team Europe) в рамках стратегии Global Gateway. Принципиальное отличие европейского подхода, подчеркиваемое в Брюсселе, заключается в том, что все передаваемые цифровые данные остаются внутри стран-партнеров и не уходят в Европу, в отличие от коммерческих систем других крупных геополитических игроков.

Двусторонние треки

Межрегиональный диалог ЕС дополняется двусторонними соглашениями продвинутого уровня (СРПС/Соглашения об расширенном партнерстве и сотрудничество), однако здесь ситуация выглядит неоднородно.

СРПС с Казахстаном было подписано более 10 лет назад. С Узбекистаном и Кыргызстаном соглашения об углублённом партнёрстве и сотрудничестве требуют ратификации со стороны парламентов. С Таджикистаном СРПС парафировано.

ЕС и Туркменистан связывают перспективу качественного развития отношений с заключением Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС), которое заложит прочную правовую основу для диверсификации связей. В более широком контексте, эта договорная база станет важным шагом для наполнения заявленного стратегического партнерства между ЕС и Центральной Азией полноценным практическим содержанием на общерегиональном уровне.

Взгляд в будущее

Для ЕС Центральная Азия важна как растущий рынок, источник сырья и ключевой транзитный хаб Евразии. Политика ЕС сочетает поддержку региональной интеграции (опираясь на собственный опыт после Второй мировой войны) с прагматичным продвижением собственных интересов: диверсификация маршрутов и источников сырья, «зелёный» переход и снижение рисков.

Возможности для региона Центральной Азии очевидны: это привлечение инвестиций в связуемость, модернизация инфраструктуры, передача технологий и стандартов, развитие человеческого капитала, внедрение интеграционного опыта ЕС с приложением к специфике Центральной Азии. Успех Срединного коридора может существенно повысить связанность и экономическую субъектность Центральной Азии, диверсифицировать экономическое партнерство.

Вызовы, однако, тоже значительны. Существует геополитическая турбулентность. Вопросы прав человека и демократических свобод остаются чувствительными для европейской стороны и тормозят некоторые соглашения. Реализация крупных проектов требует финансирования через партнеров.

В целом ЕС демонстрирует долгосрочный, нежели оппортунистический, подход к отношениям с Центральной Азии: от деклараций и саммитов к конкретным инвестициям и проектам. Успех будет зависеть от способности обеих сторон наполнять стратегическое партнёрство реальным содержанием, преодолевая геополитические риски, внутренние барьеры, находя консенсус по чувствительным вопросам, уважая и принимая реалии и менталитет друг друга. ///nCa, 15 июня 2026 г.