Международные эксперты из Музея Дж. Пола Гетти в Лос-Анджелесе прибыли в Туркменистан для продолжения реставрационных работ над редкой скульптурой Будды V века, обнаруженной в Древнем Мерве.

Проект, осуществляемый при поддержке американского «Фонда послов по сохранению культурного наследия» (AFCP), уже несколько лет реализуется на базе Государственного музея Государственного культурного центра Туркменистана. Исследователи рассматривают эту инициативу как важный шаг как для изучения Шелкового пути, так и для сохранения мирового культурного наследия.

В состав международной команды входят специалист по консервации древностей Сюзанна Гансике, эксперт по реставрации Фабио Коломбо и специалист по 3D-визуализации Джузеппе Салеми. На текущем этапе команда использовала передовые технологии 3D-печати для создания полномасштабной копии головы Будды, что помогает исследователям стабилизировать артефакт и определить недостающие элементы.

Реставрационную лабораторию недавно посетила американская делегация во главе с заместителем госсекретаря США по публичной дипломатии Сарой Роджерс в сопровождении высокопоставленных чиновников Госдепартамента и Посла США Элизабет Руд.

Артефакт, обнаруженный в Древнем Мерве в 1960 году, являлся частью буддийской ступы, располагавшейся на историческом Шелковом пути. Исследователи полагают, что буддийские монахи закопали голову скульптуры много веков назад, стремясь защитить её от уничтожения.

Текущая реставрационная миссия продлится до 20 июня и приводится в качестве успешного примера долгосрочного культурного сотрудничества между Туркменистаном и Соединенными Штатами. /// nCa, 15 июня 2026 г. (фото – Туркменистан: Золотой Век)