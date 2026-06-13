В Ашхабаде обсуждены актуальные вопросы туркмено-иранского сотрудничества

12 июня 2026 года в МИД Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мехди Собхани.

В ходе встречи стороны обсудили насущные вопросы двустороннего сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Собеседники отметили приверженность развитию туркмено-иранских отношений, основанных на принципах добрососедства, взаимного уважения и доверия. При этом, обсуждены дальнейшие шаги по реализации ранее достигнутых договорённостей. /// nCa, 13 июня 2026 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)