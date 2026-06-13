News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » В Ашхабаде обсуждены актуальные вопросы туркмено-иранского сотрудничества

В Ашхабаде обсуждены актуальные вопросы туркмено-иранского сотрудничества

By

12 июня 2026 года в МИД Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мехди Собхани.

В ходе встречи стороны обсудили насущные вопросы двустороннего сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Собеседники отметили приверженность развитию туркмено-иранских отношений, основанных на принципах добрососедства, взаимного уважения и доверия. При этом, обсуждены дальнейшие шаги по реализации ранее достигнутых договорённостей. /// nCa, 13 июня 2026 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)

Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan