В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с делегацией МВФ

8 июня 2026 года в здании МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Сердара Мухамметдурдыева с делегацией Международного валютного фонда (МВФ), прибывшей в Ашхабад в рамках традиционной Миссии по проведению консультаций в соответствии со Статьей IV Соглашения МВФ.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся текущего состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества между Туркменистаном и Международным валютным фондом. Был проведен заинтересованный обмен мнениями по ключевым аспектам макроэкономической политики, устойчивого развития и укрепления финансовой системы страны.

Особое внимание в ходе встречи было уделено анализу внешнеэкономических факторов, оказывающих влияние на региональную и глобальную экономическую повестку. Была подчеркнута важность последовательных шагов Туркменистана по диверсификации экспортных маршрутов, модернизации транспортно-логистической инфраструктуры и эффективному использованию национального потенциала в целях минимизации внешних рисков.

Отдельной темой обсуждения стал ход интеграции Туркменистана в мировую хозяйственную систему, включая процесс вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО). Представители МВФ высоко оценили проводимую туркменской стороной комплексную работу по гармонизации национального законодательства и модернизации статистической системы в соответствии с высокими международными стандартами.

В завершение встречи стороны подтвердили взаимную готовность к продолжению конструктивного и прагматичного диалога. Была выражена уверенность, что результаты работы нынешней Миссии МВФ послужат дальнейшему укреплению плодотворного партнерства, направленного на обеспечение стабильного экономического роста и благосостояния в регионе. /// nCa, 9 июня 2026 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)