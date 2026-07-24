Делегация Туркменистана ознакомилась с цифровыми водными технологиями Южной Кореи

С 21 по 23 июля туркменская делегация посетила Южную Корею с целью укрепления сотрудничества в области водного хозяйства. Визит в Сеул состоялся по приглашению

Министерства иностранных дел, а также Министерства климата, энергии и окружающей среды Кореи, сообщает News1.kr.

В состав делегации Туркменистана вошли представители Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана, Министерства иностранных дел и Государственного научно-исследовательского и проектно-изыскательского института «Туркменсувылымтаслама».

Данное мероприятие стало продолжением визита первой государственно-частной миссии по сотрудничеству в сфере водного хозяйства, направленной южнокорейским правительством в Ашхабад в прошлом году.

В ходе поездки туркменские специалисты посетили Объединенный центр управления K-water (Корпорация водных ресурсов Кореи), интеллектуальную водоочистную станцию с технологиями ИИ в Хвасоне и канал Кёнъин Ара. Гости подробно ознакомились с корейским опытом внедрения цифровых систем управления водными ресурсами.

В программу визита также вошло посещение корейских компаний, обладающих передовыми технологиями в области мониторинга каналов и очистки воды. В ходе таких встреч стороны обсудили возможности будущего технического партнерства.

В четверг, 23 июля, правительство Кореи провело «Многостороннюю встречу по сотрудничеству в сфере водной промышленности между Кореей и Центральной Азией» и «Семинар по сотрудничеству в сфере водной промышленности», в которых приняли участие представители пяти стран Центральной Азии.

Участники форума обменялись опытом формирования водной политики, обсудили актуальные проблемы водопользования, а также выработали совместные подходы к устойчивому управлению ресурсами в условиях климатических изменений. В рамках бизнес-круглого стола представители профильных компаний Кореи и государственных ведомств стран Центральной Азии рассмотрели конкретные инвестиционные и технологические проекты.

Кён Джон Хо, посол по вопросам изменения климата Министерства иностранных дел Кореи, в своей вступительной речи на многосторонней встрече отметил, что сотрудничество, направленное на обмен опытом в сфере водной политики и управления водными ресурсами между странами, а также на поиск совместных решений, важно как никогда, и выразил надежду, что нынешние обсуждения приведут к значимым результатам, которые ещё больше углубят сотрудничество на предстоящем в сентябре саммите Корея–Центральная Азия.

Ким Хо Ын, руководитель отдела политики водопользования Министерства климата, энергетики и окружающей среды, заявил, что накопленный опыт сотрудничества со странами Центральной Азии уже приносит конкретные результаты — в частности, в виде поставок качественного корейского оборудования и создания инфраструктуры.

В завершение встречи МИД и Министерство климата, энергетики и окружающей среды Кореи подтвердили намерение и впредь содействовать выходу корейских технологий на международный рынок и систематически формировать новые проекты практического взаимодействия. ///nCa, 24 июля 2026 г.