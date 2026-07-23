Три страны Центральной Азии лидируют по росту биржевого товарооборота с Беларусью в СНГ

Три страны Центральной Азии – Казахстан, Таджикистан и Туркменистан вошли в первую тройку стран Содружества Независимых Государств по темпам роста биржевого товарооборота с Беларусью. По результатам первого полугодия 2026 года, по Казахстану этот показатель составил 139% к аналогичному периоду 2025 г., по Таджикистану — 308%, а по Туркменистану — 360%.

Такой статистикой поделился помощник председателя правления Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Александр Башлий во время встречи с дипломатическими представителями государств-участниц СНГ в Минске. Мероприятие было организовано при содействии Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) с целью ознакомления зарубежных дипломатов с возможностями и преимуществами применения биржевого механизма в трансграничной торговле.

С приветственными словами перед представителями дипкорпуса выступили председатель правления БУТБ Александр Осмоловский и председатель БелТПП Михаил Мятликов. Они отметили важность укрепления торгово-экономических отношений в рамках СНГ, подчеркнули готовность углублять сотрудничество и призвали активнее пользоваться всем спектром решений и сервисов, предлагаемых биржей и БелТПП.

По информации БУТБ, компании из стран СНГ играют значимую роль в развитии внешнеторгового вектора деятельности биржи, регулярно наращивая объемы сделок и обеспечивая стабильный приток новых участников.

«Почти 70% всего экспорта белорусской продукции через биржу приходится на рынок СНГ. В числе самых популярных товарных позиций у участников торгов из стран Содружества — сухое молоко, сливочное масло, пиломатериалы, мясопродукты, льняное волокно, рапсовое масло и кормовые добавки», – рассказал помощник председателя правления биржи.

По завершении презентации представили БУТБ ответили на вопросы участников встречи, разъяснив процедуры аккредитации на бирже, порядок проведения торгов, особенности ценообразования, механизмы взаиморасчетов и контроля исполнения обязательств по заключенным сделкам.

Итогом встречи стала договоренность об организации более тесного взаимодействия между БУТБ и посольствами стран СНГ в части информирования зарубежных деловых кругов о возможностях биржевой площадки и вовлечения их в биржевую торговлю с предприятиями Республики Беларусь. ///nCa, 23 июля 2026 г.