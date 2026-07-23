Национальный межсекторальный координационный комитет продвигает реализацию подхода «Единое здоровье» в Туркменистане

Ашхабад, Туркменистан, 22 июля 2026 г. – В здании ООН в Ашхабаде состоялось пятое заседание Национального межсекторального координационного комитета (ММК) по реализации подхода «Единое здоровье» в Туркменистане. Заседание было организовано страновым офисом ВОЗ в Туркменистане в рамках проекта «Профилактика, готовность и реагирование на пандемии в рамках инициативы «Единое здоровье» в Центральной Азии, в Туркменистане».

На заседании собрались представители ключевых национальных министерств и ведомств, а также Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) для обзора прогресса в реализации подхода «Единое здоровье» и координации приоритетов на вторую половину 2026 года.

Основными целями заседания были обзор прогресса, достигнутого в первой половине 2026 года в реализации проекта в Туркменистане, а также обсуждение и планирование приоритетных действий на вторую половину года для дальнейшего укрепления национального потенциала и обеспечения эффективного выполнения запланированных мероприятий в рамках проекта.

В ходе встречи участники рассмотрели прогресс, достигнутый в реализации подхода «Единое здоровье» и проекта «Профилактика, подготовка и реагирование на пандемии в рамках инициативы «Единое здоровье» в Центральной Азии, в Туркменистане». Особое внимание было уделено обсуждению достигнутых результатов, извлечённых уроков и возможностей дальнейшего укрепления многосекторальной координации и сотрудничества в поддержку национальных усилий по предотвращению, обеспечению готовности и реагированию на пандемии, в том числе повышение информированности населения о профилактике зоонозных инфекций, особенно среди детей. Также обсуждались механизмы обеспечения своевременной и эффективной реализации проекта. На основе этих обсуждений участники определили приоритетные направления деятельности и согласовали скоординированный план работы на вторую половину 2026 года.

На встрече участвовали представители Министерства иностранных дел Туркменистана, Министерства финансов и экономики Туркменистана, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Министерства сельского хозяйства Туркменистана, Министерства охраны окружающей среды Туркменистана, а также другиe соответствующиe национальныe министерствa и ведомствa.

Национальный межсекторальный координационный комитет служит ключевой платформой для укрепления сотрудничества между секторами, отвечающими за здоровье человека, животных и окружающей среды. Содействуя скоординированному планированию, обмену информацией и совместному принятию решений, Комитет поддерживает эффективную реализацию подхода «Единое здоровье» и способствует укреплению потенциала Туркменистана в предотвращении, подготовке и реагировании на угрозы общественному здоровью, обладающие эпидемическим и пандемическим потенциалом.

Встреча подтверждает общую приверженность Правительства Туркменистана, ВОЗ, ФАО и национальных партнеров продвижению подхода «Единое здоровье» как ключевой основы для решения комплексных проблем в области здравоохранения и укрепления национальной и региональной безопасности в сфере здравоохранения. ///nCa, 23 июля 2026 г. (в сотрудничестве с ВОЗ Туркменистан)