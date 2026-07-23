Туркменистан укрепляет потенциал в использовании данных MICS для принятия решений в сфере образования на основе доказательных данных

ЮНИСЕФ и Министерство образования Туркменистана провели национальный семинар по анализу данных MICS-EAGLE

Ашхабад, 22 июля 2026 года — ЮНИСЕФ совместно с Министерством образования Туркменистана провёл двухдневный семинар, направленный на укрепление использования данных Кластерного обследования по многим показателям (MICS) для планирования, разработки государственной политики и мониторинга в сфере образования на основе доказательных данных.

В рамках семинара участникам была представлен анализ MICS-EAGLE (Education Analysis for Global Learning and Equity) — глобальная аналитическая методология ЮНИСЕФ, позволяющая с использованием данных MICS выявлять барьеры на пути к качественному обучению и обеспечению равных возможностей в сфере образования. В мероприятии приняли участие представители Меджлиса Туркменистана, Министерства образования, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, Министерства финансов и экономики, Министерства труда и социальной защиты населения, Института государства, права и демократии, а также другие национальные партнёры.

В течение двух дней участники рассмотрели ключевые результаты последнего обследования MICS в Туркменистане, касающиеся базовых навыков обучения, раннего развития и дошкольного образования, детей, не посещающих школу, инклюзивного образования, навыков молодёжи, компетенций в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также взаимосвязи между образованием и защитой детей. Практические занятия и работа в группах позволили участникам укрепить навыки интерпретации данных, определения их значения для государственной политики и подготовки аналитических записок для принятия решений на основе фактических данных.

В ходе семинара участники также подробно ознакомились с методологией MICS-EAGLE и тем, как использование дезагрегированных данных помогает выявлять существующие различия в образовательных результатах, лучше понимать барьеры, с которыми сталкиваются различные группы детей, и разрабатывать более справедливые образовательные политики и планировать государственные инвестиции.

Данная инициатива является частью последовательной поддержки ЮНИСЕФ Правительства Туркменистана в укреплении национального потенциала по сбору, анализу и использованию качественных данных для планирования и мониторинга политики в социальной сфере. Расширяя применение доказательных данных при принятии решений, семинар способствует повышению эффективности политики в области образования и созданию равных возможностей для обучения и развития каждого ребёнка. ///nCa, 23 июля 2026 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)