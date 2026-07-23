Туркменистан выдвинул свою кандидатуру в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2031–2032 годы

Выдвижение Туркменистана кандидатом в непостоянные члены Совета Безопасности Организации Объединённых Наций на 2031–2032 годы является закономерным отражением последовательной внешней политики страны, основанной на принципах постоянного нейтралитета, миротворчества, превентивной дипломатии и многостороннего сотрудничества. За три десятилетия независимости Туркменистан сформировал уникальную модель взаимодействия с ООН, которая сочетает национальные интересы с глобальными целями обеспечения мира, безопасности и устойчивого развития.

Тридцать лет признанного международным сообществом нейтралитета

Основой международного авторитета Туркменистана является статус постоянного нейтралитета, признанный Генеральной Ассамблеей ООН 12 декабря 1995 года и впоследствии дважды подтверждённый новыми резолюциями Генеральной Ассамблеи. Сегодня туркменский нейтралитет представляет собой не только конституционный принцип внешней политики, но и признанный международным сообществом механизм укрепления региональной и глобальной безопасности.

Под руководством Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова политика позитивного нейтралитета получила качественно новое развитие. Она трансформировалась в активный инструмент международной дипломатии, направленный на предотвращение конфликтов, развитие доверительного диалога, укрепление международного права и продвижение коллективных подходов к обеспечению безопасности.

Именно благодаря последовательной политике Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию об объявлении 2025 года Международным годом мира и доверия, что стало международным признанием вклада страны в укрепление глобального мира.

Стратегическое партнёрство с ООН как фундамент будущей деятельности в Совете Безопасности

За последние годы отношения между Туркменистаном и Организацией Объединённых Наций вышли на качественно новый уровень. Если ранее сотрудничество ограничивалось традиционным дипломатическим взаимодействием, то сегодня оно представляет собой комплексную модель стратегического партнёрства.

Новая Рамочная программа сотрудничества Туркменистана и ООН на 2026–2030 годы интегрирует вопросы международной безопасности, защиты прав человека, устойчивого экономического развития, климатической повестки, цифровизации и верховенства международного права.

Подобная комплексная модель полностью соответствует современному пониманию безопасности, которое всё активнее развивается в рамках деятельности Совета Безопасности ООН. Сегодня международная безопасность рассматривается значительно шире военного измерения, включая устойчивость государственных институтов, экономическую стабильность, социальную защищённость населения и эффективное международное сотрудничество.

Практический вклад Туркменистана в деятельность Совета Безопасности

Одним из наиболее убедительных аргументов в поддержку кандидатуры Туркменистана является уже существующее практическое взаимодействие страны с Советом Безопасности ООН.

В 2007 году по инициативе и при поддержке государств – членов Совета Безопасности в Ашхабаде был создан Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (UNRCCA) — единственная подобная структура Организации Объединённых Наций в мире.

Размещение Центра именно в Туркменистане стало свидетельством высокого уровня доверия международного сообщества к политике постоянного нейтралитета страны.

Инициативы Туркменистана по совершенствованию международной архитектуры безопасности

За последние годы Туркменистан выступил с рядом масштабных инициатив, непосредственно направленных на укрепление системы глобальной безопасности.

Среди наиболее значимых предложений:

разработка под эгидой ООН Глобальной стратегии безопасности;

инициатива по объявлению 2028 года Международным годом международного права;

последовательное продвижение концепции «Диалог — гарантия мира».

Все эти инициативы соответствуют задачам Совета Безопасности по предотвращению международных конфликтов и укреплению системы коллективной безопасности. ///МИД Туркменистана, 23 июля 2026 г.