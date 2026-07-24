За пределами Монголии: что ждет C919 на международной авиационной арене

Тарик Саиди

Где-то над пустыней Гоби, выполняя регулярный рейс между Китаем и Монголией, самолет, который большую часть своей пока еще недолгой службы летал исключительно по внутренним маршрутам Китая, впервые пересек государственную границу в рамках коммерческого рейса.

На первый взгляд, это было вполне рядовое событие — без торжественных церемоний, перерезания ленточек и громких заявлений. Просто пассажирский самолет выполнял свою обычную работу. Однако для тех, кто внимательно следит за постепенным развитием новой модели воздушного судна, именно в этот момент история приобрела новый смысл. COMAC C919 перестал быть исключительно национальным проектом с международными амбициями. Пусть и в скромном масштабе, но теперь он стал международным самолетом.

Это различие гораздо важнее, чем может показаться на первый взгляд. Коммерческая авиация не вознаграждает за скорость. Она ценит терпение, соблюдение всех процедур и постепенное завоевание доверия. Поэтому рейс в Монголию следует воспринимать не как конечную цель, а как первый шаг на долгом пути — пути, который до C919 уже прошли другие авиастроители и большая часть которого для китайского самолета еще впереди.

Один рейс ещё не делает самолёт мировым

Соблазнительно расценить единственный международный маршрут как окончательный вердикт — доказательство того, что C919 «пробился» на мировую арену. На деле всё скромнее и, пожалуй, интереснее. То, что подтверждает рейс в Монголию, — это лишь решение одного зарубежного органа гражданской авиации, действующего в рамках собственного законодательства и собственной готовности к риску, о том, что самолёт достаточно безопасен для полётов в его воздушном пространстве. Не больше и не меньше.

Дело в том, что не существует единого органа, который сертифицировал бы самолёт для всей планеты. Каждая страна ревностно охраняет своё воздушное пространство, и хотя Международная организация гражданской авиации (ИКАО) даёт всем общий свод правил, именно национальные регуляторы — FAA, EASA, CAAC и десятки других — решают в каждом отдельном случае, заслуживает ли иностранный самолёт места за их столом.

Поэтому международная экспансия любого нового самолёта происходит трудным путём: одни отношения, один регулятор, один рынок за раз. Монголия — лишь одно звено в цепи, которая должна стать гораздо длиннее.

Что на самом деле оценивают авиационные регуляторы

Многие представляют процесс сертификации как исключительно техническую проверку самолета: выдерживают ли крылья расчетные нагрузки, надежно ли работают двигатели, корректно ли функционирует программное обеспечение. Это действительно важная часть процесса, но далеко не вся его суть.

На самом деле регуляторы оценивают, можно ли доверять всей экосистеме, стоящей за самолетом. Они проверяют, насколько эффективно на заводе организован контроль качества, как обучаются специалисты по техническому обслуживанию, каким образом обеспечивается поставка запасных частей по всему миру, если неисправность возникает, например, глубокой ночью в незнакомом аэропорту, а также насколько открыто и ответственно производитель действует в случае возникновения проблем, своевременно сообщая о них.

Иными словами, регулятор одобряет не просто машину. Он подтверждает надежность обещания производителя — что вся система, стоящая за этим самолетом, будет стабильно работать на протяжении следующих двадцати–тридцати лет его эксплуатации. Сертифицировать такое обязательство значительно сложнее, чем прочность крыла или другого элемента конструкции. Именно поэтому даже самые опытные авиастроительные компании тратят на этот процесс годы, а не месяцы.

Единые правила, но разный подход к их применению

Международная организация гражданской авиации создала единый язык авиационной безопасности для всего мира, однако это вовсе не означает единый подход к сертификации.

Некоторые авиационные регуляторы опираются на результаты работы своих зарубежных коллег в рамках двусторонних соглашений о взаимном признании. По сути, они говорят: если глубокую техническую оценку уже провели Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) или Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA), мы можем довериться этим выводам и ускорить собственную процедуру.

Другие страны, напротив, предпочитают самостоятельно проводить весь комплекс проверок, независимо от того, кто уже сертифицировал самолет. Ни один из этих подходов нельзя назвать неправильным — они отражают различия в уровне институциональной осторожности и национальных приоритетах.

В результате универсального пути к глобальному признанию не существует. Международная сертификация складывается из последовательного получения отдельных разрешений от каждой страны. Каждое такое «да» необходимо заслужить самостоятельно, и каждое новое одобрение становится основой для следующего.

Почему именно Монголия?

Выбор Монголии в качестве первого международного направления для эксплуатации C919 был не случайным, а вполне логичным.

Маршрут между Китаем и Монголией сравнительно короткий, что позволяет самолету оставаться в пределах оперативной досягаемости китайских технических служб и центров обслуживания, не удаляясь далеко от производственной базы.

Кроме того, между Пекином и Улан-Батором уже существует отлаженная система сотрудничества в сфере гражданской авиации, поэтому сторонам не пришлось выстраивать доверие между авиационными регуляторами практически с нуля.

Не менее важны и особенности самого маршрута: относительно невысокая интенсивность воздушного движения, предсказуемые погодные условия и хорошо изученный авиационный коридор создают контролируемую среду, позволяющую накапливать практический опыт эксплуатации без чрезмерных рисков.

Такой подход нельзя назвать новым. Производители самолетов и раньше использовали соседние дружественные рынки как площадку для проверки своих воздушных судов перед выходом на гораздо более требовательные авиационные рынки мира.

Поэтому значение имеет не то, что первый международный маршрут оказался сравнительно скромным, а то, что именно такой осторожный и постепенный старт является наиболее разумной стратегией международной экспансии.

Каким обычно бывает следующий этап

Если развитие событий пойдет по уже знакомому сценарию — а история мирового авиастроения дает для этого все основания, — международная экспансия C919, вероятнее всего, будет проходить в несколько этапов.

Сначала появляются маршруты в соседние страны, где сотрудничество налажено, а инфраструктура технической поддержки находится поблизости. Затем наступает очередь регионов с быстро растущим спросом на авиаперевозки и тесными экономическими связями с Китаем, где авиакомпании заинтересованы в расширении флота и готовы рассматривать новых поставщиков.

И лишь после того, как самолет накопит значительный опыт эксплуатации и подтвердит свою надежность, производитель обычно выходит на наиболее требовательные рынки. Именно там действуют самые строгие процедуры сертификации, конкуренция особенно высока, а закупочные комитеты авиакомпаний тщательно анализируют каждую деталь, прежде чем принять решение о покупке.

Это не вопрос престижа или статуса. Так формируется доверие к продукту, от надежности которого напрямую зависят человеческие жизни.

Продажа самолета — это продажа всей системы поддержки

Даже получив все необходимые сертификаты, самолет не начинает продаваться автоматически.

Авиакомпании по своей природе чрезвычайно осторожны при выборе новой техники, поскольку цена ошибки может оказаться колоссальной. Прежде чем включить новый тип воздушного судна в свой парк, перевозчики хотят быть уверены, что необходимые запасные части будут доступны даже глубокой ночью, если потребуется срочный ремонт двигателя, что пилоты смогут проходить обучение на современных тренажерах, что техническая документация будет полной, актуальной и легко доступной, а также что финансовые организации и лизинговые компании предложат приемлемые условия финансирования.

Не менее важно и отношение страховых компаний. Они должны быть уверены в уровне надежности самолета, чтобы объективно оценить риски и установить адекватную стоимость страхования.

Поэтому даже самый современный и технически совершенный самолет без развитой международной сети сервисного обслуживания, поставок запчастей, обучения персонала и финансовой поддержки будет крайне сложно продвигать на мировом рынке, какими бы впечатляющими ни были его характеристики.

Во многом именно создание такой экосистемы является менее заметной, но не менее важной частью международного пути C919. Она редко становится темой громких заголовков, в отличие от открытия новых международных маршрутов, однако именно от нее в конечном итоге зависит успех самолета на мировом рынке.

Доверие завоевывается постепенно

Авиационная отрасль, пожалуй, сильнее большинства других сфер, строится не на заранее заявленной репутации, а на доверии, которое накапливается годами.

Каждый год безаварийной эксплуатации, каждое открытое сообщение о вопросах безопасности, каждый оперативно решенный запрос на техническую поддержку становится еще одним небольшим вкладом в своеобразный «банк доверия», за состоянием которого внимательно следят авиакомпании, страховые организации и авиационные регуляторы.

Не существует какого-то одного события, после которого самолету начинают доверять безоговорочно. Это доверие формируется постепенно, шаг за шагом, как это происходило со всеми воздушными судами, которым впоследствии удалось успешно выйти на международный рынок.

Где в эту историю вмешивается политика

Возникает закономерный вопрос: влияет ли геополитика на то, какие самолеты получают сертификацию в разных странах? Честный ответ заключается в том, что ситуация здесь гораздо сложнее, чем может показаться.

Формально решения о сертификации принимаются исключительно на основании требований безопасности и соответствия техническим стандартам. Этот принцип остается ключевым в работе авиационных властей: регуляторы, как правило, не запрещают и не разрешают эксплуатацию самолетов в качестве инструмента политических или дипломатических сигналов.

Однако гражданская авиация существует не в изоляции. На нее неизбежно влияют торговая политика, экспортный контроль и общее состояние отношений между государствами. Эти факторы способны воздействовать на коммерческие условия — доступ к рынкам, финансирование сделок, промышленное сотрудничество и совместные проекты, — даже если сами процедуры сертификации остаются независимыми.

Хорошей иллюстрацией служит многолетнее соперничество между Boeing и Airbus. Основные споры между США и Европейским союзом касались государственных субсидий и правил международной торговли, а не попыток не допустить самолеты конкурента к эксплуатации.

Американские авиакомпании десятилетиями эксплуатируют самолеты Airbus, сертифицированные Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA), а европейские перевозчики столь же долго используют лайнеры Boeing, получившие одобрение Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA).

Иными словами, политические разногласия и вопросы авиационной безопасности развивались по двум параллельным, практически не пересекающимся направлениям. Это важное обстоятельство стоит учитывать при оценке перспектив международного продвижения китайского самолета C919.

Дорожная карта, а не финишная черта

Если смотреть на ситуацию именно так, то дальнейший путь C919 — это не гонка к единственной цели, а последовательное выполнение целого ряда задач, на которое потребуются годы:

накопление более продолжительного опыта надежной эксплуатации на внутренних маршрутах;

открытие новых международных направлений вслед за первым зарубежным рейсом;

развитие за рубежом инфраструктуры технического обслуживания, подготовки персонала и сервисной поддержки;

укрепление доверия со стороны авиакомпаний, лизинговых компаний, страховщиков и финансовых организаций;

расширение сотрудничества с авиационными регуляторами различных стран;

постепенный выход на все большее число региональных рынков;

и, в конечном итоге, попытки получить сертификацию в наиболее требовательных юрисдикциях — если этому будут способствовать рыночные условия и коммерческая целесообразность.

Ни один из этих пунктов сам по себе не гарантирует успех. Однако выполнение каждого следующего этапа делает достижение последующего немного более вероятным.

Взгляд в будущее

Спустя годы первый международный рейс C919 между Китаем и Монголией вряд ли будут вспоминать как момент, когда китайский самолет покорил мировой авиационный рынок. Если о нем вообще будут вспоминать, то скорее как о скромной первой записи в длинной истории его международного развития.

Настоящий успех C919 будет определяться не этим маршрутом и даже не следующим. Гораздо важнее окажется менее заметная работа, которая остается за кадром: создание глобальной сети технической поддержки, постепенное получение одобрений авиационных регуляторов — одно за другим, страна за страной, — а также внимательное наблюдение авиакомпаний за тем, как самолет проявляет себя в реальной эксплуатации, когда внимание широкой публики уже переключилось на другие события.

Именно таким образом свое место в мировом небе завоевывал каждый успешный коммерческий авиалайнер. И нет оснований полагать, что путь китайского C919 будет существенно отличаться./// nCa, 24 июля 2026 г.