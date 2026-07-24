Инвестиции в Евразийский транспортный каркас превышают $345 млрд, пятая часть приходится на Центральную Азию

Транспортную систему Евразии ждет масштабное расширение: в регионе реализуются и планируются 402 проекта на сумму $345 млрд, предстоит запустить проекты еще на $100 млрд.

В Евразии в стадии реализации и планирования находится 402 транспортных проекта на общую сумму $345 млрд.

На страны Центральной Азии приходится более 21% от инвестиций, направляемых на развитие Евразийского транспортного каркаса. Осуществляются или планируются к реализации 114 проектов на общую сумму свыше 71,75 млрд. долл. Такие данный приводит Евразийский банк развития (ЕАБР) в новом докладе «Инфраструктура транспортных коридоров: Обсерватория и интерактивная карта проектов Евразийского транспортного каркаса – 2026».

Обсерватория транспортных проектов Евразийского транспортного каркаса (ЕТК) — это цифровая платформа, которая аккумулирует данные о развитии транспортных коридоров в 13 странах Евразии, включая Азербайджан, Армению, Афганистан, Беларусь, Грузию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Обсерватория позволяет комплексно отслеживать изменения в развитии инфраструктуры транспортных коридоров, выявлять приоритетные проекты и содействовать принятию более эффективных инвестиционных решений.

С момента публикации Обсерватории летом 2025 г. произошел значительный прогресс в развитии евразийских транспортных коридоров.

В 2025 г. в странах Евразийского региона были сданы в эксплуатацию объекты инфраструктуры с общим объемом инвестиций более $10 млрд. В Центральной Азии была завершена реализация крупных проектов с общим объемом инвестиций более $6 млрд. Эти проекты включают:

Казахстан: сдача в эксплуатацию модернизированной железнодорожной линии Достык – Мойынты (ее пропускная способность выросла в пять раз за счет строительства вторых главных путей)

Туркменистан: автомагистраль Ашхабад – Мары – Туркменабат, а также участка МТК «Север – Юг» на участке Туркменбаши – Гарабогаз – граница с Казахстаном в Туркменистане

Кыргызстан: тоннель на перевале Көк-Арт альтернативной автодороги Север – Юг

Таджикистан: участки автодороги Обигарм – Нурободю

Узбекистан: Завершена электрификация железной дороги Бухара – Ургенч – Хива с открытием скоростного пассажирского движения.

Почти 56% инвестиций в странах Центральной Азии направлены на развитие сети автодорог, что свидетельствует о высокой роли автомобильного транспорта в развитии международных перевозок и торговли в регионе. Еще 29,8% инвестиций направлены на развитие железнодорожных участков транспортных коридоров, проходящих через Центральную Азию.

Большая часть инвестиций в развитие Евразийского транспортного каркаса в Центральной Азии – 42,8 млрд долл. – направлена на развитие участков коридора ТРАСЕКА, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут.

На 10 крупнейших проектов развития Евразийского транспортного каркаса в странах Центральной Азии приходится 42% от общего объема инвестиций в развитие Евразийского транспортного каркаса в странах Центральной Азии. В их числе:

Трансафганский железнодорожный коридор – $ 4,8 млрд Железнодорожный коридор Китай — Кыргызстан — Узбекистан – $ 4,7 млрд Платная автомагистраль Ташкент — Андижан $ 4,3 млрд Реконструкция автодороги Астана — Костанай — гр. России $ 4,1 млрд ВСМ Ташкент — Самарканд $ 3 млрд Автомагистраль «Центр — Запад» на участке Астана — Шалкар — Кандыагаш $2,6 млрд Автомагистраль Ашхабад — Туркменбаши $ 2,5 млрд Международный аэропорт «Новый Ташкент» $ 2,5 млрд Автомагистраль Серахс — Мары — Серхетабат $ 2,2 млрд Платная автомагистраль Ташкент — Самарканд $ 2,2 млрд

///nCa, 24 июля 2026 г.