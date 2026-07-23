Главные новинки Galaxy Unpacked: все о Fold 8, Ultra и Flip 8

Тамир Шакиров

22 июля 2025 года южнокорейская компания Samsung провела в Лондоне презентацию Galaxy Unpacked, на которой представила свои новые модели складных смартфонов: Samsung Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra и Z Flip 8.

Новые устройства значительно превзошли не только технически, но и в дизайне предыдущие модели. Все смартфоны работают на базе One UI 9 и Android 17. Все новинки защищены от пыли и влаги по стандарту IP48.

Samsung Galaxy Z Fold 8: Умнее, Тоньше, Легче и Меньше.

Samsung Galaxy Z Fold 8 стал не только умнее, но и тоньше и легче по сравнению с предыдущим, 7-м поколением, его вес составляет 201 грамм . В сложенном виде он по-прежнему габаритнее базовой модели Galaxy S26, но корпус стал ниже обычного смартфона, а в разложенном виде он превращается в небольшой планшет. Несмотря на уменьшение размеров, смартфон получил большую ёмкость аккумулятора — 4800 мАч (миллиампер-часов, хватит на весь день активного использования).

Во флагман внедрён мощный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxe – один из самых мощных и быстрых чипов на рынке, поэтому телефон не будет тормозить даже в тяжелых играх.

Galaxy Z Fold 8 оснащён двумя экранами: основной (внутренний) 7,6-дюймовый Dynamic AMOLED 2X с частотой до 120 Гц и внешний 5,5-дюймовый Dynamic AMOLED 2X. Для прочности дисплея и его конструкции, в структуре экрана используются пленка из титанового сплава и титановая пластина.

Число модулей в базовой версии Fold 8 сократилось до 2, основной модуль камеры Galaxy Z Fold 7 был на 200 МП был перенесен в версию Ultra, а Galaxy Z Fold 8 используется 50 МП основная камера, 50 МП ультраширокоугольная (чтобы в кадр помещалось больше людей или пейзажа), 10 Мп фронтальные камеры (на внешнем и внутреннем экранах). Смартфон представлен в трёх цветах: лавандовом, графитном и кремовом.

Samsung Galaxy Z Fold Ultra 8: Элегантность и Инновация.

Galaxy Z Fold 8 Ultra имеет небольшое отличие по толщине корпуса от Fold 7: 8,9 и 4,1 мм против прошлогодних 8,9 и 4,2 мм. Вес смартфона остался прежним – 215 г. Смартфон оснащён мощным процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxe. Galaxy Z Fold 8-го поколения получил ёмкость аккумулятора 5000 мАч.

Внешний 6,5 дюймовый дисплей Galaxy Z Fold 8 Ultra получил характеристики внутреннего дисплея – Full HD+. Внутренний 8 дюймовый экран получил складной LTPO-дисплей AMOLED 2X поддерживающий частоту 120 Гц (частота обновления) — это дает очень плавную картинку и автоматически экономно расходует заряд батареи.

Модуль камер не изменился: также 3 камеры — 200 МП основная, 50 МП ультраширокоугольная и телеобъектив на 10 МП (для съемки объектов вдалеке без потери качества). Представлена поддержка HDR сьемки до 8К и улучшение ночного режима.

Galaxy Z Fold 8 Ultra представлен в четырех расцветках : серый, бежевый, фиолетовый и зеленый.

Galaxy Z Flip 8: Многофункциональность.

Galaxy Z Flip 8 не получил изменение в толщине корпуса и дисплея: внешний Super AMOLED 4,1 дюйма и внутренний Dynamic AMOLED 2X 6,9 дюйма. Оба экрана имеют частоту обновления до 120 Гц. Внешним экран стал полноценным рабочим местом, на котором можно запускать приложения, выполнять задачи с помощью Gemini и множество других действий не раскладывая смартфон.

Процессором Exynos 2500 заменен на Exynos 2600. Ёмкость аккумулятора Galaxy Z Flip 8-го поколения осталась 4300 мАч. Смартфон стал на 8 грамм легче – 180 г.

Модуль камер не менялся с 6-го поколения Z Flip: также 2 камеры — 50 МП основная и 12 МП ультраширокоугольная. Galaxy Z Flip 8 представлен в четырех цветах: кремовый, графитовый, розовый и мятный.

Официальная Стоимость Флагманов

Начальная стоимость Galaxy Z Fold 8 составляет 1899 USD.

Начальная стоимость Galaxy Z Fold 8 Ultra составляет 2099 USD.

Начальная стоимость Galaxy Z Flip 8 составляет 1199 USD.