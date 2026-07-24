Проекты Туркменистана вошли в топ-10 крупнейших транспортных инициатив Центральной Азии по версии ЕАБР

Транспортные проекты, реализуемые в Туркменистане, входят в топ-10 проектов развития Евразийского транспортного каркаса в странах Центральной Азии по объему инвестиций. Это проекты автомагистралей Ашхабад — Туркменбаши и Серахс — Мары — Серхетабат. Об этом говорится в новом докладе Евразийского банка развития (ЕАБР) «Инфраструктура транспортных коридоров: Обсерватория и интерактивная карта проектов Евразийского транспортного каркаса – 2026».

Туркменистан последовательно развивает транспортную систему: построены и введены в эксплуатацию современный морской торговый порт Туркменбаши, а также международный аэропорт Ашхабада.

Строятся многополосные автомагистрали на направлениях восток – запад и север – юг. 10 апреля 2026 г. при участии Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова состоялось официальное открытие нового участка Мары — Туркменабат, что ознаменовало ввод в эксплуатацию автомагистрали от столицы до границы с Узбекистаном.

В Туркменистане «реализуются или запланированы до 2035 г. 6 проектов развития международных транспортных коридоров с общим объемом инвестиций 6,05 млрд долл», подчеркивается в исследовании.

Вот несколько ключевых фактов из доклада:

На долю страны приходится 10% от всех инвестиций в транспортные проекты Центральной Азии. Соотношение этих инвестиций к ВВП страны составляет 7,8%.

Основная часть капиталовложений (из 6,05 млрд долл) направлена на автодороги (4,7 млрд долл.) и железные дороги (1,2 млрд долл.), а также на пункты пересечения границ (0,15 млрд долл.). При этом в региональном разрезе: инвестиции в размере 0,15 млрд. долларов касаются проектов в рамках МТК «Север – Юг», и проекты на сумму 5,9 млрд долл – к коридору ТРАСЕКА.

Финансирование: 2 проекта реализуются полностью за счет национального бюджета, а 4 — с привлечением заемного финансирования.

Крупнейшие завершенные объекты (2025–2026 гг.)

Автомагистраль Ашхабад — Туркменабат: Крупнейшим проектом, завершенным в Туркменистане, является сдача в эксплуатацию участка Мары — Туркменабат (288 км), входящего в состав автомагистрали Ашхабад — Туркменабат — граница Узбекистана. Стоимость – 2,40 млрд долл. Автомагистраль первой технической категории имеет от четырех до шести полос движения и позволяет на 30% сократить время в пути из Узбекистана в направлении Ирана и морского порта Туркменбаши. После завершения строительства новых автомагистралей Ашхабад — Туркменбаши в Туркменистане, Ташкент — Самарканд и Ташкент — Андижан в Узбекистане будет создан скоростной автодорожный коридор, входящий в ТРАСЕКА и стыкующийся с МТК «Север — Юг» в Туркменистане, что позволит увеличить объемы международных автомобильных перевозок между странами Центральной Азии, Китаем с одной стороны, Ираном, странами Южного Кавказа и Персидского залива, а также с Турцией, с другой стороны.

Крупнейшим проектом, завершенным в Туркменистане, является сдача в эксплуатацию участка Мары — Туркменабат (288 км), входящего в состав автомагистрали Ашхабад — Туркменабат — граница Узбекистана. Стоимость – 2,40 млрд долл. Автомагистраль первой технической категории имеет от четырех до шести полос движения и позволяет на 30% сократить время в пути из Узбекистана в направлении Ирана и морского порта Туркменбаши. После завершения строительства новых автомагистралей Ашхабад — Туркменбаши в Туркменистане, Ташкент — Самарканд и Ташкент — Андижан в Узбекистане будет создан скоростной автодорожный коридор, входящий в ТРАСЕКА и стыкующийся с МТК «Север — Юг» в Туркменистане, что позволит увеличить объемы международных автомобильных перевозок между странами Центральной Азии, Китаем с одной стороны, Ираном, странами Южного Кавказа и Персидского залива, а также с Турцией, с другой стороны. Автодорога Туркменбаши — Гарабогаз — граница Казахстана и новый мост через залив Гарабогазгол. Стоимость – 0,45 млрд долл. Автодорога протяженностью 225 км и мост служат ответвлением автобана Ашхабад — Туркменбаши и выходят на границу с Казахстаном, сокращая время в пути на 40–50%. В рамках проекта прошла масштабная реконструкция таможенного терминала «Гарабогаз». Проект содействует развитию международных автоперевозок по Восточному маршруту МТК «Север — Юг».

Ключевые текущие и планируемые проекты

Автомагистраль Серахс — Мары — Серхетабат: Масштабный проект стоимостью 2,2 млрд долл.

Модернизация железной дороги Ашхабад — Туркменбаши: Оценивается в 0,9 млрд долл..

Автомагистраль Ашхабад — Туркменбаши: Проект стоимостью 2,5 млрд долл..

Роль в международных коридорах

МТК «Север — Юг»: Туркменистан обеспечивает функционирование Восточного маршрута этого коридора, связывая Россию и Казахстан с Ираном.

TRACECA и Срединный коридор: Страна развивает инфраструктуру морского порта Туркменбаши, который является важным узлом для транзита грузов между Китаем, Узбекистаном и портами Кавказа и Европы (через паромную линию Туркменбаши — Алят).

Лазуритовый коридор: Автомагистраль Ашхабад — Туркменабат является частью этого маршрута, обеспечивая выход на Афганистан.

///nCa, 24 июля 2026 г.