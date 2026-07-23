Китайская NEW JCM получила крупный контракт на обслуживание газовых турбин «Туркменгаза»

Китайская компания NEW JCM сообщила о получении крупного контракта в Туркменистане на техническое обслуживание восьми газовых турбин DG-90L2, эксплуатируемых Государственным концерном «Туркменгаз».

Работы будут выполнены на двух компрессорных станциях «Дашогузгазакдырыш» (Управление «Дашогузгазакдырыш» — это крупное газотранспортное предприятие Государственного концерна «Туркменгаз», расположенное в Дашогузском велаяте). Контракт предусматривает комплексное обслуживание оборудования и восстановление его эксплуатационных характеристик. В компании отмечают, что это один из крупнейших заказов в газотурбинном направлении за всю историю NEW JCM.

Газовые турбины используются на компрессорных станциях для обеспечения необходимого давления при транспортировке природного газа по магистральным газопроводам. Их регулярное обслуживание позволяет поддерживать надежность работы газотранспортной системы, снижать риск внеплановых остановок и продлевать срок службы оборудования.

По данным NEW JCM, контракт был получен по итогам международного тендера. Компания заявила, что предложила заказчику специализированную программу технического обслуживания, а также провела серию технических консультаций и презентаций своих производственных возможностей.

Практически одновременно NEW JCM также выиграла контракт на обслуживание газовой турбины мощностью 15 МВт для казахстанской компании Aktobe Munai Mash Komplekt. В компании рассматривают оба проекта как важный этап расширения своего присутствия на рынке Центральной Азии.

Для реализации подобных проектов NEW JCM недавно создала отдельное подразделение, специализирующееся на газовых турбинах. Компания занимается производством ключевых компонентов, поставкой запасных частей и оказывает услуги по ремонту и сервисному обслуживанию оборудования на протяжении всего жизненного цикла.

NEW JCM работает в сфере энергетического машиностроения более 20 лет. Компания разрабатывает и выпускает оборудование для нефтегазовой, нефтехимической, энергетической и других отраслей, а также развивает сервисные проекты на зарубежных рынках, включая страны Ближнего Востока, Центральной Азии, Африки и Восточной Европы. ///nCa, 23 июля 2026 г.