Туркменские учёные ведут исследования по 586 направлениям

Учёные Академии наук Туркменистана и подведомственные отраслевые институты в настоящее время ведут научно-исследовательские работы в области нано-, био- и экотехнологий, химии, «умных» технологий, электроники, компьютерных и мобильных программных систем.

Всего на основе государственных программ в научно-исследовательских институтах и вузах страны проводятся работы по 586 научным темам.

Фармацевтика: Лаборатория технологии изготовления лекарственных средств Международного научно-технологического парка из эндемичного растения Туркменистана — полыни цитварной —получила препарат «ýowşan melhemi» («полынный бальзам»). Затем он был произведён на фармацевтическом предприятии «Saglyk» объединения «Türkmendermansenagat».

Химическая промышленность: Институт химии проанализировал собранные данные по определению полезных элементов в составе попутных вод некоторых скважин газовых месторождений «Галкыныш», «Южный Ёлётен», «Малай» и «Чартак». В результате была установлена возможность промышленного использования йода из состава попутных вод скважин газового месторождения «Довлетабат».

Кроме того, разработана технология производства известково-серного раствора — экологически безопасного химического средства. Данное средство, широко используемое для защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и в настоящее время импортируется. Средство прошло испытание в полевых условиях – получены положительные результаты.

Сейсмология: На сейсмопрогностических полигонах страны осуществляется мониторинг сейсмических, геофизических и геодинамических характеристик земной коры. На основе изучения данных о происходящих в регионе сейсмических явлениях определяются наиболее напряжённые территории, требующие проведения сейсмологического и геофизического мониторинга в будущем. В Институте сейсмологии и физики атмосферы проводится комплексный анализ влияния инженерно-геологических параметров на амплификацию (усиление) и частотный состав сейсмических колебаний в условиях западного Туркменистана.

Продолжаются научно-исследовательские работы по созданию новой Национальной карты сейсмического районирования.

Лингвистика: В Институте языка, литературы и национальных рукописей имени Магтымгулы книги Ибн Хордадбеха «Китаб ал-масалик ва-л-мамалик» («Книга путей и стран») и Мухаммада ибн Ахмада аль-Макдиси «Ахсан ат-такасим фи марифат ал-акалим» («Лучшее разделение для познания климатов») были переведены с персидского и арабского языков на туркменский. Из Турции и Грузии были доставлены рукописные и литографические экземпляры, относящиеся к литературному наследию.

Археология: Институт истории и археологии провел археологические раскопки и исследования на памятниках «Парыздепе», «Шехрихайбар», «Шехрислам», а также на историко-культурном памятнике «Гызылаяк» I–VI веков, сохранившемся на территории генгешлика «Гызылаяк» этрапа Керки.

Инженерно-технологический университет имени Огуз хана: Научно-исследовательские работы ведутся по целому ряду тем. В их числе: разработка научных основ выращивания микроводорослей и создания перерабатывающих комплексов в Туркменистане; пути использования лекарственных растений в фитофармацевтической промышленности; возможности использования очищенных дренажных вод в земледелии посредством системы фитомеханической очистки; изучение электрооптических свойств смеси жидких кристаллов с углеродными наночастицами; роль цифрового образования в развитии информационного общества; создание рынка экологически чистой продукции в Туркменистане; математическое моделирование состояния подземных пресноводных систем с использованием технологий искусственного интеллекта; изучение особенностей эколингвистики на туркменском, японском, английском и русском языках и многие другие.

Биология: Институт общей и прикладной биологии проводит работы по размножению редких видов растений Сумбарской долины и прилегающих территорий методом in vitro. ///nCa, 23 июля 2026 г (по материалам газеты «Туркменистан»)