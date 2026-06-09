В Ашхабаде состоялась региональная встреча высокого уровня по случаю 30-летия Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

8 июня 2026 года в МИД Туркменистана состоялась региональная встреча высокого уровня, посвящённая 30-летию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

В мероприятии приняли участие заместители министра иностранных дел Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а также главы дипломатических миссий Казахстана и Кыргызской Республики.

Открывая встречу, заместитель министра иностранных дел Туркменистана М.Бяшимова подчеркнула, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний сформировал прочную международную норму, запрещающую проведение ядерных испытаний, укрепил атмосферу доверия между государствами и внёс важный вклад в обеспечение глобальной стабильности.

В своём выступлении М.Бяшимова отметила, что Туркменистан последовательно поддерживает международные усилия, направленные на укрепление глобальной безопасности, мира и доверия, а также выступает за дальнейшее продвижение инициатив в области разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения.

В свою очередь, Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний доктор Роберт Флойд выразил признательность Туркменистану за его неизменную приверженность принципам мира, безопасности и многостороннего сотрудничества. Он отметил важную роль государств Центральной Азии в продвижении международной повестки в области ядерного разоружения и нераспространения, подчеркнув, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний остаётся одним из важнейших достижений международного сообщества на пути к миру, свободному от ядерного оружия.

В этом контексте, доктор Р. Флойд отметил значимость Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии.

Участники встречи подчеркнули историческую значимость ДВЗЯИ и его важную роль в укреплении международного мира и безопасности. Было отмечено, что за прошедшие три десятилетия Договор стал важнейшим элементом международной архитектуры контроля над вооружениями и содействовал укреплению режима нераспространения ядерного оружия.

В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего продвижения целей и принципов ДВЗЯИ, укрепления регионального и международного сотрудничества в сфере разоружения, а также повышения осведомлённости международного сообщества о важности скорейшего вступления Договора в силу.

Стороны подтвердили приверженность укреплению многостороннего взаимодействия в интересах обеспечения устойчивого мира, безопасности и стабильности на глобальном и региональном уровнях.

8 июня 2026 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Исполнительным секретарем Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) доктором Робертом Флойдом.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Туркменистаном и ОДВЗЯИ, а также актуальные вопросы международной повестки дня в области разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия.

Особое внимание было уделено мероприятиям, приуроченным к 30-летию открытия для подписания Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Собеседники подчеркнули историческую значимость Договора как одного из важнейших международных инструментов, направленных на укрепление режима ядерного нераспространения и продвижение целей всеобщего и полного разоружения.

Стороны отметили значимость дальнейшего укрепления международного сотрудничества в целях обеспечения глобального мира, безопасности и устойчивого развития. В данном контексте была подчеркнута приверженность Туркменистана выполнению международных обязательств и поддержке усилий мирового сообщества по укреплению доверия и безопасности.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам расширения практического взаимодействия между Туркменистаном и ОДВЗЯИ, включая подготовку национальных специалистов, участие в профильных программах и развитие экспертного сотрудничества.

По итогам переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии конструктивного партнерства и продолжении регулярного диалога по вопросам, представляющим общий интерес. /// nCa, 9 июня 2026 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)