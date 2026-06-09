О встрече заместителей министров иностранных дел Туркменистана и Республики Узбекистан

8 июня 2026 года в Министерстве иностранных дел состоялась встреча заместителя министра иностранных дел А.Гурбанова с заместителем министра иностранных дел Республики Узбекистан Б.Усмановым, прибывшим с визитом в Ашхабад для участия во встрече высокого уровня по случаю празднования 30-летия Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая развитие политико-дипломатических, торгово-экономических связей, культурно-гуманитарные обмены.

Собеседники рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам визитов на высшем и высоком уровнях, а также отметили важную роль действующей договорно-правовой базы в последовательном развитии двустороннего партнерства.

Состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, представляющих взаимный интерес. Подтверждена готовность обеих сторон к взаимной поддержке инициатив, способствующих укреплению стабильности, безопасности и экономического развития в регионе.

Стороны отметили позитивную динамику туркмено-узбекских отношений и подтвердили намерение поддерживать регулярные контакты для дальнейшего развития партнерства на благо народов обеих стран. /// nCa, 9 июня 2026 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)