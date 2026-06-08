За рамками дипломатии: почему визиты представителей Гонконга в Центральную Азию имеют стратегическое значение

Тарик Саиди и Эльвира Кадырова

Недавний пятидневный визит Главы администрации Гонконга Джона Ли в Казахстан и Узбекистан на первый взгляд может показаться лишь очередной главой в стремительно развивающихся отношениях между Китаем и Центральной Азией. Однако более детальный анализ показывает, что в регионе формируется нечто гораздо более значимое.

Китай и Центральная Азия уже поддерживают масштабное политическое, экономическое и стратегическое взаимодействие. За последнее десятилетие объемы торговли выросли в разы. Инфраструктурные проекты в рамках инициативы «Один пояс, один путь» коренным образом изменили региональную взаимосвязанность. Китайские компании активно работают в самых разных секторах — от энергетики и транспорта до обрабатывающей промышленности и цифровых технологий. Контакты на высшем уровне стали регулярными, а их кульминацией со временем стало создание институционального механизма Саммита «Китай — Центральная Азия».

На этом фоне возникает вполне очевидный вопрос: если Китай и Центральная Азия и так тесно связаны, зачем Гонконгу предпринимать отдельные и столь интенсивные шаги по налаживанию контактов с регионом?

Ответ кроется в той особой роли, которую Гонконг играет в структуре национального развития Китая.

Принцип «Одна страна, две системы» на экономической практике

В соответствии с принципом «Одна страна, две системы» Гонконг является неотъемлемой частью Китая, но при этом сохраняет собственную правовую систему, финансовую архитектуру, обособленную таможенную территорию и международные торговые связи.

Такой формат не означает ведения отдельной внешней политики — вопросы международных отношений остаются в ведении Центрального народного правительства КНР. Тем не менее, данная структура позволяет Гонконгу самостоятельно осуществлять широкие внешние экономические, торговые, финансовые, образовательные, культурные и профессиональные обмены.

С этой точки зрения взаимодействие Гонконга с Центральной Азией не идет вразрез с общим региональным курсом Пекина. Напротив, оно выступает в качестве взаимодополняющего канала, привносящего возможности и сетевые ресурсы, которые отличаются от инструментов, традиционно ассоциирующихся с институтами материкового Китая.

Концепция, которая неоднократно подчеркивалась в ходе визита — Гонконг как «суперконнектор» (главное связующее звено) и «генератор добавленной стоимости» — это не просто лозунг. Она отражает практическое разделение функций в рамках глобальной экономической деятельности Китая.

Недостающее звено в отношениях между Китаем и Центральной Азией

Несмотря на впечатляющий рост связей между КНР и Центральной Азией, одна сфера до сих пор оставалась относительно недоразвитой: интеграция центральноазиатских проектов в глобальный капитал, сектор профессиональных услуг, управление рисками, арбитраж и международные финансовые экосистемы.

Большинство стран Центральной Азии успешно привлекают инвестиции и финансирование для развития инфраструктуры. Однако следующий этап развития требует более тонких и высокотехнологичных подходов.

По мере продвижения региона вверх по цепочке создания стоимости ему все чаще требуются:

выход на международные рынки капитала;

сложные структуры проектного финансирования;

механизмы «зеленого» финансирования;

услуги международного арбитража;

решения в области страхования и перестрахования;

трансграничное управление активами;

коммерциализация технологий;

венчурный капитал и финансирование стартапов;

международная экспертиза в сфере корпоративного управления.

Это именно те области, где Гонконг обладает десятилетиями накопленного опыта и признанными на мировом уровне институтами.

Во многих отношениях Гонконг способно стать мостом между развивающимися экономиками Центральной Азии и глобальными финансовыми рынками.

Центральная Азия как единое экономическое пространство

Важным аспектом стратегии Гонконга является то, что он все чаще рассматривает Центральную Азию не просто как пять изолированных национальных рынков, а как единое формирующееся экономическое пространство, совокупная значимость которого превышает сумму его отдельных экономик.

Такой взгляд отражает более широкие региональные тренды. За последнее десятилетие государства Центральной Азии существенно расширили региональное сотрудничество, укрепили политический диалог, улучшили трансграничную взаимосвязанность и сформировали устойчивую привычку коллективно выступать на международных площадках.

Для внешних партнеров привлекательность Центральной Азии сейчас заключается не только в возможностях конкретных стран, но и в их совокупном стратегическом положении в самом сердце Евразии.

От транспортных коридоров и энергетических сетей до цифровой инфраструктуры и критически важного сырья — многие из наиболее перспективных проектов носят именно общерегиональный характер.

Растущая тенденция воспринимать Центральную Азию как интегрированное экономическое пространство становится одной из определяющих черт развития региона.

Формирование архитектуры взаимодействия хабов

Пожалуй, ключевой концепцией, выкристаллизовавшейся в ходе визита, стала идея сотрудничества по линии «хаб — хаб» (транспортно-логистический узел с транспортно-логистическим узлом).

Исторически торговля на Великом Шелковом пути связывала цепочку крупных коммерческих центров, а не просто отдельные пункты назначения по принципу «точка — точка». Современная модель взаимодействия может повторить эту архитектуру.

Гонконг функционирует как глобальный финансовый, логистический и сервисный центр. Центральная Азия, со своей стороны, постепенно превращается во взаимосвязанную сеть специализированных хабов, каждый из которых привносит свои уникальные преимущества в общий экономический профиль региона.

Казахстан утвердился в качестве крупнейшего транспортно-логистического и финансового коридора, связывающего Восточную Азию, Центральную Азию, Южный Кавказ, Турцию и Европу. Узбекистан становится промышленным, демографическим и инновационным центром с растущими амбициями в сфере технологий и цифровых услуг. Кыргызстан и Таджикистан занимают стратегически важные позиции в региональной взаимосвязанности и трансграничной торговле, в то время как Туркменистан продолжает укреплять свою роль ключевого производителя энергоресурсов и критически важного транзитного моста, связывающего Центральную Азию с Каспийским регионом, Ближним Востоком и Южной Азией.

В совокупности эти взаимодополняющие преимущества создают возможности, выходящие далеко за рамки двусторонних отношений. Постепенно обретает контуры более широкая сеть, связывающая глобальные финансовые и профессиональные возможности Гонконга с растущей ролью Центральной Азии в сфере транспорта, энергетики, промышленности, цифровизации и евразийской взаимосвязанности.

Взаимодействие этих узлов способно дать экономический эффект, значительно превышающий результаты отдельных разрозненных проектов.

Вместо банального содействия торговле между Китаем и Центральной Азией формирующаяся модель нацелена на создание взаимосвязанных платформ, способных одновременно привлекать инвестиции, таланты, технологии и услуги из самых разных регионов мира.

Такая структура приобретает особую актуальность на фоне того, как Центральная Азия приковывает к себе все большее международное внимание как источник критически важного минерального сырья, транзитный регион между ключевыми мировыми рынками, перспективное направление для диверсификации производств и активный участник цифровой трансформации Евразии.

С этой точки зрения значимость усилий Гонконга простирается гораздо дальше Казахстана и Узбекистана. Эти две страны стали естественными отправными точками в силу масштабов их экономик, динамики реформ и растущей международной активности, однако сама логика инициативы носит общерегиональный, а не узкодвусторонний характер. По мере развития транспортных коридоров, финансовых сетей, цифровой инфраструктуры и межчеловеческих обменов возможности для взаимодействия будут неизбежно расширяться во всех пяти государствах Центральной Азии.

Таким образом, концепция сотрудничества «хаб — хаб» представляет собой нечто большее, чем просто пакет коммерческих соглашений. Это попытка выстроить новый уровень взаимосвязанности между одним из ведущих мировых деловых центров и регионом, который все отчетвеpтливее заявляет о себе как о стратегическом узле Евразии.

В этом контексте Гонконг позиционирует себя не просто как окно в Китай, а как ворота, открывающие Центральной Азии доступ к более широким глобальным рынкам, потокам капитала, профессиональным услугам и инновационным экосистемам. Одновременно с этим и Центральная Азия эволюционирует из транзитной зоны в созвездие высокотехнологичных экономических хабов, способных вести диалог с международными партнерами по гораздо более широкому спектру вопросов, чем это было возможно еще десять лет назад.

Взгляд в будущее: следующее десятилетие

96 соглашений и меморандумов, о которых было объявлено в ходе визита, безусловно важны, но их глубинная ценность заключается в том векторе, который они задают.

В ближайшие годы весьма вероятным видится развитие событий по следующим направлениям:

расширение прямого авиасообщения между Гонконгом и городами Центральной Азии;

активизация использования финансовых услуг Гонконга для реализации центральноазиатских проектов;

рост образовательных и профессиональных обменов;

более глубокое участие институтов Гонконга в инициативах в сфере цифровой экономики;

сотрудничество в области «зеленого» финансирования и устойчивой инфраструктуры;

развитие новых партнерств в сфере логистики и цепочек поставок;

усиление поддержки центральноазиатских компаний, стремящихся выйти на азиатские и мировые рынки капитала;

расширение взаимодействия в сфере технологий, инноваций и стартап-экосистем.

Обсуждавшиеся в ходе визита соглашения о взаимном безвизовом режиме и авиасообщении в конечном итоге могут оказаться не менее важными, чем коммерческие контракты, поскольку именно они создают человеческие связи, необходимые для долгосрочного партнерства.

Больше чем экономическая миссия

Полномасштабный эффект от выхода Гонконга на центральноазиатский трек не должен измеряться исключительно стоимостью подписанных соглашений.

Данный процесс отражает более глубокую эволюцию экономической географии Евразии.

По мере того как Центральная Азия приобретает стратегический вес, а Китай продолжает углублять взаимодействие с регионом, их отношения вступают в более зрелую фазу. Инфраструктура и торговля остаются базовыми элементами, однако финансы, инновации, профессиональные услуги, технологии и человеческий капитал становятся столь же значимыми.

Роль Гонконга заключается как раз в том, чтобы помочь выстроить эти дополнительные уровни взаимосвязанности.

В этом смысле миссия заключалась не просто в открытии новых рынков. Речь шла о расширении самой архитектуры сотрудничества между Китаем и Центральной Азией, создании новых каналов, по которым инвестиции, знания, технологии и возможности могут беспрепятственно циркулировать по всей Евразии.

Значимость этого процесса будет становиться все более очевидной в последующие годы.

В более широком плане данный визит может быть воспринят как ранний признак качественно нового этапа в отношениях между КНР и Центральной Азией — этапа, на котором акцент смещается со строительства связей на их углубление, от инфраструктуры — к институтам, и от торговых коридоров — к интегрированным экономическим экосистемам.

Если эти прогнозы оправдаются, роль Гонконга как связующего звена между Центральной Азией, Китаем и глобальными рынками может стать одним из наиболее значимых, хотя и не сразу заметных элементов формирующегося экономического ландшафта Евразии. /// nCa, 8 июня 2026 г.