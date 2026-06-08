Туркмено-турецкие отношения переходят на более высокий уровень

Комментарий nCa

9-е заседание Межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК) в Ашхабаде увенчалось подписанием итогового Протокола, ключевой частью которого стал Комплексный план действий, и обзором взаимодействия в таких сферах, как торговля, энергетика, транспорт, строительство, промышленность, сельское хозяйство, образование, здравоохранение и цифровые технологии. Как сообщает информационное агентство nCa, переговоры прошли на высшем политическом уровне; в частности, вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз был принят Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

В сообщениях турецких СМИ и официальных заявлениях по итогам визита сопредседателей МПК четко прослеживались три сквозные темы: экономическая интеграция, транспортно-логистическая взаимосвязанность и институционализация сотрудничества. Турецкие официальные лица назвали Туркменистан одним из крупнейших партнеров Анкары в Центральной Азии и подчеркнули важность наращивания объемов двусторонней торговли и инвестиционных потоков.

Примечательно, что риторика турецких политиков становится все более прагматичной. Еще десятилетие назад в дискуссиях между Анкарой и Ашхабадом зачастую преобладали апелляции к общей истории, языку и культуре. Эти темы по-прежнему важны, однако сегодня их все чаще дополняют предметные обсуждения логистических коридоров, промышленной кооперации, инвестиционных возможностей и энергетической взаимосвязанности.

Экономическая логика

Турецкие строительные компании давно закрепили за собой статус одних из самых заметных иностранных игроков на туркменском рынке. Сегодня это взаимодействие выходит на качественно новые рубежи.

Для Турции углубление экономического присутствия в Центральной Азии продиктовано стратегической необходимостью. Туркменистан, в свою очередь, стремится к диверсификации экономических партнерств, расширению экспортных маршрутов и более глубокой интеграции в региональные цепочки поставок.

В связи с этим Комплексный план действий можно рассматривать как попытку перевести сотрудничество от реализации отдельных проектов к системному и планомерному взаимодействию. В числе наиболее вероятных приоритетных направлений можно выделить следующие:

наращивание объемов двусторонней торговли;

более активное участие турецких компаний в промышленных и инфраструктурных проектах;

взаимодействие в сфере транспорта и логистики;

цифровая трансформация и обмен технологиями;

сотрудничество в аграрном секторе и пищевой промышленности;

укрепление финансовых и инвестиционных механизмов.

Значимость данного документа заключается не в каком-то мгновенном прорыве, а в создании прочной основы, позволяющей одновременно развивать сразу несколько секторов экономики.

Энергетика как стратегическая переменная

Хотя официальная повестка дня охватывала широкий спектр вопросов, энергетика неизбежно оставалась частью общего стратегического контекста.

На протяжении ряда лет Турция стремится укрепить свою роль в качестве энергетического хаба, связывающего производителей Центральной Азии и Каспийского региона с рынками Европы и Средиземноморья. Туркменистан, обладающий одними из крупнейших в мире запасов природного газа, остается ключевым элементом этого долгосрочного видения.

На данный момент ни одна из сторон не спешит делать громких заявлений о немедленных результатах.

Тем не менее, политическая атмосфера, формируемая в ходе столь высокоуровневых визитов, закладывает фундамент доверия, необходимого для реализации будущих энергетических инициатив.

В этом отношении визит Джевдета Йылмаза следует рассматривать как звено в долгой цепи последовательных шагов, а не как изолированное событие.

Контекст Срединного коридора

Визит турецкой делегации также органично вписывается в общую картину развития евразийской транспортной взаимосвязанности.

Турция инвестировала значительный дипломатический капитал в продвижение так называемого Транскаспийского Международного Восточно-Западного коридора (Срединного коридора), соединяющего Восточную Азию, Центральную Азию, Каспийский регион, Южный Кавказ и Турцию.

Туркменистан в этой архитектуре занимает критически важное географическое положение.

Сегодня, когда глобальные логистические цепочки ищут альтернативы маршрутам, пострадавшим от геополитической напряженности, стратегическая ценность центральноазиатских транзитных коридоров существенно возросла. Турецкие политики все чаще видят в Туркменистане не просто партнера по двусторонним отношениям, а узловое транзитное государство в масштабах всей Евразии.

Такой подход объясняет, почему вопросы сотрудничества в сфере транспорта и логистики заняли центральное место на переговорах.

Тюркское измерение: значимое, но не доминирующее

Этот визит также отражает постепенную эволюцию взаимодействия в рамках тюркского мира.

Туркменистан сохраняет статус наблюдателя в Организации тюркских государств (ОТГ), строго придерживаясь своей политики постоянного нейтраитата. Тем не менее, практическое сотрудничество с Турцией и другими тюркоязычными странами в последние годы неуклонно расширяется.

Бросается в глаза то, что «тюркский фактор» сегодня служит скорее благоприятным фоном для диалога, нежели его конечной целью. Общее культурное и языковое наследие помогает создать атмосферу политического комфорта и общественного одобрения, однако главной движущей силой межгосударственных отношений становится экономический прагматизм.

Реалистичные прогнозы

Заглядывая вперед, можно с высокой долей вероятности ожидать развития событий по трем направлениям.

Во-первых, объемы двусторонней торговли будут расти стабильно, хотя и без резких скачков. Институциональные механизмы, заложенные в Комплексном плане действий, призваны снизить барьеры и открыть новые возможности для бизнеса обеих стран.

Во-вторых, присутствие турецкого бизнеса в промышленных, строительных и логистических проектах Туркменистана продолжит расширяться. Турецкие фирмы уже обладают уникальным опытом, знанием местной специфики и деловыми связями внутри страны, с которыми мало кто из иностранных конкурентов может соперничать.

В-третьих, взаимодействие в сфере транспорта и энергетической взаимосвязанности будет углубляться поступательно. Реализация масштабных флагманских проектов может потребовать времени, однако политическая почва для них регулярно подпитывается за счет контактов на высшем уровне.

Вектор развития

Главный итог визита вице-президента Турции Джевдета Йылмаза заключается не столько в подписании конкретных соглашений, сколько в том, что он наглядно демонстрирует общий вектор развития туркмено-турецких отношений.

Эти отношения вступают в более зрелую фазу, где культурная близость остается важным фундаментом, но все заметнее подкрепляется конкретными экономическими интересами, амбициями в сфере транспортной взаимосвязанности и долгосрочными стратегическими расчетами. Подписанный в Ашхабаде План действий правильнее воспринимать не как кульминацию процесса, а как дорожную карту для следующего этапа сотрудничества.

И для Ашхабада, и для Анкары посыл очевиден: будущее этого партнерства будет измеряться не декларациями о дружбе, а способностью трансформировать взаимное политическое доверие в осязаемые экономические и стратегические результаты. /// nCa, 8 июня 2026 г.