Специальный отчет nCa— «ВЕЛИКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПЕРЕПРОШИВКА: Как геополитические противоречия меняют конфигурацию мировых потоков нефти, газа и топлива»

Крупные консалтинговые агентства опубликуют свою версию этой аналитики только через полгода. Этот доклад доступен уже сейчас — и его аргументация точнее.

«Великая энергетическая перепрошивка» — это лаконичный, аналитически выверенный отчет о том, почему мировая энергетическая система подвергается структурной перестройке, где во главу угла теперь ставится устойчивость, а не эффективность. Вы узнаете, что это означает для инфраструктуры, торговых маршрутов и геополитического влияния в ближайшее десятилетие.

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Содержание отчета: