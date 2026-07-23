Всемирный Банк выделит 20 млн долл. США на проект по управлению водными ресурсами в Центральной Азии

Совет исполнительных директоров Группы Всемирного банка одобрил проект в поддержку трансграничного водного сотрудничества в Центральной Азии. Он поможет странам региона привлечь дополнительные инвестиции в управление водными ресурсами и их сохранение. Проект также укрепит совместный потенциал стран по управлению общими водными ресурсами. Ожидается, что около 40 миллионов человек по всей Центральной Азии получат прямую или косвенную выгоду от реализации проекта благодаря мерам по улучшению регионального управления водными ресурсами.

В странах Центральной Азии эффективное управление трансграничными водными ресурсами сталкивается с текущими трудностями, включая износ стареющей водохозяйственной инфраструктуры, слабость региональных институтов сотрудничества в сферах водных ресурсов и энергетики, а также ограниченный обмен данными между странами в бассейнах рек Амударьи и Сырдарьи. Грант в размере 20 млн долларов, предоставляемый Группой Всемирного банка Исполнительному комитету Международного фонда спасения Арала, позволит решать названные проблемы посредством реализации проекта «Сотрудничество в области эффективного управления водными ресурсами в Центральной Азии» (CAWEC).

Учащение засух, наводнений и экстремальных погодных явлений еще больше усугубляет вышеназванные трудности. Например, площадь поверхности ледников в регионе сократилась на 30% за последние 60 лет, что влияет на доступность водных ресурсов. Кроме того, ограниченное сотрудничество между национальными водохозяйственными системами, по оценкам, ежегодно приводит к убыткам для региона в размере более 4,5 млрд долларов. При этом значительный потенциал, связанный с более эффективной координацией эксплуатации общей водохозяйственной инфраструктуры и использованием региональных цифровых платформ, остается нереализованным.

«В средне- и долгосрочной перспективе экономический рост и рабочие места в Центральной Азии будут зависеть от устойчивого управления общими водными ресурсами. Новый проект, финансируемый Группой Всемирного банка и являющийся частью многоэтапной программы по повышению эффективности водопользования в интересах национальных экономик и миллионов людей по всему региону, позволит странам Центральной Азии теснее взаимодействовать в решении критически важных общих водных проблем и укреплении регионального сотрудничества в водной сфере», – отмечает Наджи Бенхасин, Региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии.

Исполнительный комитет Международного фонда спасения Арала (ИК МФСА), региональная межправительственная организация, будет курировать реализацию проекта CAWEC в тесной координации со странами — участницами МФСА.

Ожидается, что к 2031 году проект позволит ИК МФСА подготовить до 6 проектов по вопросам трансграничной водохозяйственной инфраструктуры с участием двух или более стран Центральной Азии. Их цель — привлечение дополнительных инвестиций в модернизацию ирригационных систем, сохранение и накопление водных ресурсов, а также совершенствование скоординированного управления общими водными ресурсами.

Проект также предусматривает инвестиции в цифровизацию систем учета водных ресурсов и модернизацию информационных систем в бассейнах рек Амударьи и Сырдарьи. Будет оказано содействие в обучении до 100 сотрудников региональных организаций по управлению водными ресурсами. Кроме того, будут реализованы мероприятия по укреплению потенциала региональных водохозяйственных институтов и расширению обмена знаниями, профессионального развития и исследований между странами-участницами проекта. ///nCa, 23 июля 2026 г.