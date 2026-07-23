Fitch подтвердило рейтинг Туркменистана на уровне «BB-», прогноз «Стабильный»

Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Туркменистана в иностранной валюте на уровне «BB-» со стабильным прогнозом.

Ключевые показатели и факты из комментария Fitch Ratings:

Сильный внешний баланс: Суверенные чистые иностранные активы Туркменистана остаются одними из сильнейших в рейтинговых категориях «BB» и «B» и, по прогнозам, достигнут 59,3% от ВВП к 2027 году.

Суверенные чистые иностранные активы Туркменистана остаются одними из сильнейших в рейтинговых категориях «BB» и «B» и, по прогнозам, достигнут 59,3% от ВВП к 2027 году. Рекордные валютные резервы: Объем золотовалютных резервов страны покрывает в среднем 46 месяцев текущих внешних платежей в 2026–2027 годах, что является наивысшим показателем среди всех стран, оцениваемых Fitch.

Объем золотовалютных резервов страны покрывает в среднем 46 месяцев текущих внешних платежей в 2026–2027 годах, что является наивысшим показателем среди всех стран, оцениваемых Fitch. Стабильная добыча газа: Основным импортёром туркменского газа остаётся Китай в рамках долгосрочных контрактов. В апреле 2026 года стартовало строительство четвёртой фазы освоения месторождения «Галкыныш» объёмом $5,1 млрд, полностью профинансированное из внутренних источников (проект добавит 10 млрд куб. м к ежегодной мощности добычи).

Основным импортёром туркменского газа остаётся Китай в рамках долгосрочных контрактов. В апреле 2026 года стартовало строительство четвёртой фазы освоения месторождения «Галкыныш» объёмом $5,1 млрд, полностью профинансированное из внутренних источников (проект добавит 10 млрд куб. м к ежегодной мощности добычи). Финансовые буферы: Остаток средств Стабилизационного фонда Туркменистана на конец 2025 года составил 27,6 млрд манатов (10,2% от ВВП).

Среди факторов, которые могут привести к повышению рейтинга агентство выделяет улучшение стандартов управления, доступности и надежности экономических данных, повышение последовательности экономической политики, дополнительное улучшение внешнего и государственного балансов, например, отражающее устойчиво высокие цены на ключевые углеводородные товары, увеличение экспортных мощностей.

С полным текстом доклада можно ознакомиться здесь: https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-affirms-turkmenistan-at-bb-outlook-stable-22-07-2026 ///nCa, 23 июля 2026 г.