Пять уникальных морских маршрутов в Турции для тех, кто устал от обычного пляжного отдыха

В сегодняшнем суетном мире научно доказано, что время, проведенное у воды, лечит человеческую душу и помогает восстановить внутренний баланс. Набирающая популярность в последние годы глобальная концепция «Blue Mind» (Голубое сознание) указывает именно на этот феномен.

Сегодня осознанные путешественники постепенно отказываются от привычного пляжного отдыха, ограничивающегося пребыванием в одном отеле. Вместо этого люди хотят почувствовать настоящую свободу моря, быть активными на воде, дышать среди нетронутой природы и соприкасаться с подлинной историей. Для тех, кто хочет забыть о повседневной рутине, покачиваясь на волнах на традиционных деревянных гулетах, мы предлагаем 5 уникальных дестинаций в Турции.

1. Чешме и Алачаты

В море можно бросить якорь в живописных бухтах Илиджа, Аяйорги или у острова Эшек, чтобы насладиться купанием в открытом море, а также получить порцию адреналина, катаясь на волнах в Алачаты — мировом центре виндсерфинга. На побережье путешествие определенно стоит завершить в районе Урла: местные знаменитые рестораны предлагают уникальные меню, приготовленные из органических продуктов, свежайших даров моря и эгейских трав..

2. Бодрум и залив Гёкова

В море можно поплавать в бирюзовых водах Гюмюшлюка, Битеза и острова Орак, а затем взять курс на скрытые сокровища залива Гёкова — бухту Маден и Английскую гавань. На побережье же вас ждет незабываемая прогулка по Бодрумскому замку, где расположен Музей подводной археологии, и знакомство с руинами Мавзолея в Галикарнасе — одного из семи чудес древнего мира.

3. Датча и Мармарис

В море вас ждут погружения и дайвинг в кристальных водах Паламутбюкю, Хайытбюкю и бухты Аквариум, после чего можно направиться в сторону Мармариса, чтобы своими глазами увидеть красоту Кумлубюка и острова Седир. На побережье особое впечатление оставит прогулка по руинам древнего города Книдос, где можно осмотреть храм Афродиты и встретить завораживающий закат в античном театре с видом на море.

4. Гёчек и Фетхие

В море можно совершить прогулку к островам Яссыджа и бухте Бедри Рахми, но главная изюминка этого маршрута — возможность искупаться среди затопленных античных руин в знаменитых «Банях Клеопатры». На побережье можно увидеть высеченные в скалах гробницы Кауноса в городке Дальян, побывать на пляже Изтузу, где обитают черепахи Caretta caretta, или решиться на полет на параплане над знаменитой лагуной Олюдениз в Фетхие.

5. Каш и Кекова

В море, проходя через бухты Лиманагзы и Аперлаи, вы сможете исследовать коралловые рифы и затонувшие корабли в окрестностях Каша, который по праву считается одним из лучших мест для дайвинга в мире. На побережье же стоит пересесть на морской каяк, чтобы проплыть прямо над культовым затонувшим городом в Кековой, а завершить путешествие осмотром грандиозного театра Аспендос и исторических богатств Патары.

В заключение хочется отметить, что проведение летнего отпуска исключительно в рамках одного отеля и привычного пляжа сравнимо с добровольным ограничением своего времени. Чтобы ощутить истинную свободу моря и стать свидетелем моментов, где переплетаются история и природа, изучение альтернативных маршрутов — это лучшая возможность для полной перезагрузки тела и души. Выбирайте понравившийся маршрут и отправляйтесь навстречу новым морским приключениям. Желаем вам отличного путешествия! ///nCa, 23 июля 2026 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)