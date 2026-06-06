Главы МИД Туркменистана и Минкультуры Азербайджана обсудили ключевые векторы гуманитарного партнерства

5 июня 2026 года состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Министром культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли, находящимся с визитом в стране для участия в Днях культуры Азербайджана в Туркменистане, сообщает МИД Туркменистана.

Собеседники обсудили актуальные вопросы культурно-гуманитарного взаимодействия, подчеркнув важную роль культуры в укреплении традиционно братских связей между народами двух стран. Особое внимание было уделено дальнейшему расширению сотрудничества между учреждениями культуры, музеями, библиотеками, творческими коллективами и профильными образовательными организациями.

В этом контексте, было отмечено значение проводимых в Туркменистане Дней культуры Азербайджанской Республики как важного фактора дальнейшего сближения народов двух стран.

В рамках культурной программы предусмотрены показы художественных фильмов, лекции, посвящённые литературно-художественному наследию Азербайджана, а также презентация ряда выставок. Кульминацией мероприятий станет гала-концерт с участием мастеров азербайджанского искусства. Дни культуры проходят в Ашхабаде и Аркадаге в течение трёх дней.

Далее стороны подчеркнули значимость реализации совместных культурных проектов, проведения выставок и других мероприятий, направленных на популяризацию богатого историко-культурного наследия Туркменистана и Азербайджана. Была также отмечена важность активизации контактов между представителями творческой интеллигенции двух стран.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в рамках международных организаций и культурных платформ, а также установления новых форм взаимодействия, направленных на углубление туркмено-азербайджанского культурно-гуманитарного партнёрства.

По завершении переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних связей и выразили уверенность в успешном продолжении конструктивного диалога на благо народов двух дружественных государств. ///nCa, 6 июня 2026 г. (фото – МИД Туркменистана)