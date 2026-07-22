Кристин Хокинс назначена временным поверенным в делах США в Туркменистане

Кристин Хокинс назначена Временным поверенным в делах Посольства США в Ашхабаде с июля 2026 года. Об этом сообщает американская дипмиссия.

Хокинс является карьерным дипломатом и с 2023 по 2025 год занимала должность Генерального консула США в Лахоре (Пакистан).

С момента поступления на дипломатическую службу в 2011 году Хокинс занимала различные должности, в том числе: координатор программ помощи в Посольстве США в Исламабаде (Пакистан); старший сотрудник по делам Грузии в Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США в Вашингтоне (округ Колумбия); заместитель пресс-секретаря Посольства США в Киеве (Украина); сотрудник по вопросам публичной дипломатии Посольства США в Исламабаде (Пакистан); политический сотрудник и референт секретариата Посольства США в Москве (Россия); а также консульский сотрудник Посольства США в Кингстоне (Ямайка).

Кристин Хокинс родом из штата Вирджиния. Она окончила Университет Вирджинии, получив степень бакалавра в области международных отношений и экономики. Среди иностранных языков, которыми она владеет, — туркменский, русский, украинский и французский./// nCa, 22 июля 2026 г.