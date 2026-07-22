Никарагуа присоединилась к Группе друзей нейтралитета

Правительство Республики Никарагуа приняло решение о присоединении к Группе друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития, учреждённой по инициативе Туркменистана под эгидой Организации Объединённых Наций.

С присоединением Никарагуа Группа объединяет 30 государств-членов ООН, представляющих различные регионы мира, что свидетельствует о возрастающей международной поддержке принципов нейтралитета как эффективного инструмента укрепления мира, доверия и международного сотрудничества.

Созданная по инициативе Туркменистана в 2020 году, Группа друзей нейтралитета служит международной площадкой для продвижения широкого многостороннего диалога по вопросам практического применения политики нейтралитета, превентивной дипломатии, посредничества, укрепления доверия и мирного урегулирования споров в соответствии с принципами и целями Устава ООН.

Группа регулярно проводит заседания на уровне постоянных представителей при ООН в Нью-Йорке, а также ежегодные встречи на уровне министров иностранных дел, способствуя обмену опытом и выработке совместных подходов к укреплению международного мира, безопасности и устойчивого развития.

Решение Правительства Никарагуа о присоединении к Группе является очередным подтверждением растущего интереса государств-членов ООН к инициативам Туркменистана в сфере продвижения культуры мира, доверия и диалога, а также дальнейшего укрепления международной роли политики нейтралитета. ///Постоянное Представительство Туркменистана при ООН