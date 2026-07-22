В Урумчи состоялся экологический диалог Центральной Азии и Китая

В Урумчи состоялось первое заседание «Механизма диалога» для руководителей государственных научно-исследовательских учреждений пяти стран Центральной Азии и Китая. Мероприятие было организовано при поддержке Синьцзянского института экологии и географии Академии наук Китая, Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района и Секретариата Китайско-Центральноазиатского механизма диалога, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Делегацию Туркменистана на международном форуме представил директор Национального института пустынь, растительного и животного мира (НИПРЖМ) Министерства охраны окружающей среды, кандидат биологических наук Пирли Кепбанов, выступивший с докладом на ключевой сессии «Углубление научного сотрудничества в интересах устойчивого развития региона».

В центре внимания участников встречи находились такие острые региональные экологические проблемы, как опустынивание, пыльно-песчаные бури, деградация земель и пастбищ, а также таяние ледников. Ученые подчеркнули, что эффективное противодействие этим рискам требует немедленного реагирования и тесного межгосударственного взаимодействия.

В качестве приоритетных направлений совместной работы Кепбанов выделил рекультивацию земель, сохранение водосборных территорий и соблюдение экологической чистоты трансграничных речных стоков и озёр, а в межгосударственном аспекте – совместное лесовосстановление, координацию реагирования на стихийные бедствия, оперативный обмен гидрометеорологическими данными, подавление очагов распространения насекомых-вредителей.

Представитель Туркменистана особое внимание уделил научной деятельности Центрально-Каракумского стационара НИПРЖМ и природных заповедников страны, отметив, что растительный покров служит ключевой основой для предотвращения деградации пустынных экосистем.

Создание экологических коридоров для мигрирующих животных стало еще одной темой для заинтересованного научного диалога. Ученые отмечали, что искусственное ограничение ареалов обитания и сезонной миграции создаёт неблагоприятные условия для существования популяций, предпосылки близкородственного скрещивания и деградации вида. Создание особо охраняемых природных территорий для сохранения цельности экосистем, простирающихся на территории соседних государств, может стать решением подобных вопросов.

Практические итоги и новые проекты

Первая встреча в формате «Механизма диалога» принесла практические результаты. Исследовательские центры экологии и охраны окружающей среды стран Центральной Азии и новые участники объединения подписали соглашение.

Кроме того, участникам был презентован первый крупный эколого-географический проект — «Китайско-Центральноазиатская пространственно-временная интеллектуальная спутниковая сеть».

Следующее совещание руководителей научных ведомств региона и Китая решено провести в Ташкенте.

Культурный акцент

Организаторы подготовили для участников насыщенную культурную программу с посещением экологического парка Лиюйшань. Гости ознакомились с древними геологическими объектами, включая окаменевшие деревья возрастом от 130 до 195 миллионов лет, и посетили тренировочную базу ахалтекинских скакунов, где проводятся конные шоу, элементы джигитовки и конкура. Символично, что прославленные «небесные скакуны» исторически выступают живым мостом дружбы и культурного обмена на Великом Шёлковом пути.///nCa, 22 июля 2026 г.