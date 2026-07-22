Шёлковый путь и «Ариран»: в Кванджу прошел фестиваль искусств в преддверии саммита «Центральная Азия–Республика Корея»

В корейском городе Кванджу состоялся международный фестиваль «Культурное путешествие по Великому Шёлковому пути с песней «Ариран»», пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Мероприятие, прошедшее в рамках Международных дней дружбы Республики Корея, стало символическим прологом к историческому саммиту «Центральная Азия–Республика Корея», запланированному на сентябрь 2026 года.

Главной идеей проекта «Ариран» стало исследование историко-культурного влияния Великого Шёлкового пути на музыкальное наследие Кореи. На сцене фестиваля мастера традиционной музыки из всех пяти стран Центральной Азии представили собственные уникальные интерпретации знаменитой корейской народной песни «Ариран», входящей в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и считающейся неофициальным гимном страны.

Особое внимание публики привлекло выступление делегации из Туркменистана. Старший преподаватель Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой Бегенч Гайыпов и артист культурного центра Чарджевского этрапа Лебапского велаята Арслан Джумаев вышли на сцену в традиционных корейских костюмах, завоевав овации зрителей.

За вклад в развитие международной культуры и искусства туркменские исполнители были награждены памятными медалями фестиваля и почётными дипломами Ассоциации дружбы «Центральная Азия–Республика Корея». ///nCa, 22 июля 2026 г.