ОБСЕ оказывает Туркменистану содействие в выполнении резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности ООН о нераспространении оружия массового уничтожения

Выполнение резолюции 1540 Совета Безопасности ООН о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) и разработка нового Национального плана действий Туркменистана были в центре внимания семинара, организованного ОБСЕ, который состоялся с 20 по 22 июля 2026 года в Ашхабаде.

Семинар был организован в рамках проекта Центра по предотвращению конфликтов Секретариата ОБСЕ «Поддержка регионального выполнения резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности ООН о нераспространении оружия массового уничтожения», финансируемого Европейским союзом через Управление Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения (UNODA) и проведен в сотрудничестве с Центром ОБСЕ в Ашхабаде. Целью этого трехдневного мероприятия было содействие созданию институциональной, аналитической и координационной базы для разработки и обновления Национального плана действий государственными органами Туркменистана.

«Резолюция 1540 Совета Безопасности ООН обязывает все государства принимать эффективные меры по предотвращению распространения оружия массового уничтожения, и Туркменистан последовательно демонстрирует свою приверженность этим обязательствам», — заявила Оливера Зуровак-Кузман, исполняющая обязанности главы Центра ОБСЕ в Ашхабаде, в приветственном обращении к участникам семинара.

«Мы твердо убеждены, что экспертные консультации и содержательные дискуссии принесут значимые результаты, которые будут способствовать эффективной реализации резолюции с учетом существующих и меняющихся угроз безопасности, а также недавних событий в регионе», — подчеркнула Зуровак-Кузман.

В семинаре приняли участие более 30 представителей соответствующих государственных органов Туркменистана, задействованных в выполнении резолюции 1540 Совета Безопасности ООН, а также эксперты из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Группы имплементационной поддержки Конвенции о биологическом оружии (ГИП КБО) Управления по вопросам разоружения ООН (UNODA), Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Федерального ведомства по экономическим вопросам и экспортному контролю (BAFA). Эксперты из Кыргызстана и Таджикистана поделились опытом стран Центральной Азии в области выполнения резолюции 1540 Совета Безопасности ООН.

Участники семинара рассмотрели статус выполнения Резолюции 1540 в Туркменистане и обсудили международные стандарты и региональный опыт по ключевым тематическим направлениям Резолюции.

Эксперты ОБСЕ и международные консультанты поделились рекомендациями по подготовке, структуре и утверждению на национальном уровне нового Национального плана действий и подчеркнули важность совершенствования законодательных, институциональных и координационных механизмов для выполнения Резолюции 1540. Особое внимание было уделено экспортному контролю и физической защите, учету и безопасности чувствительных материалов, а также уголовной ответственности и мерам по предотвращению финансирования распространения ОМУ. ///Центр ОБСЕ в Ашхабаде, 22 июля 2026 г.