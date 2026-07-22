Цифровой транзит: Туркменистан, Азербайджан и Узбекистан готовят пилотную грузоперевозку по системе e-TIR

Вопрос организации первой пилотной перевозки по маршруту Азербайджан – Туркменистан – Узбекистан с использованием международной цифровой системы «e-TIR» был обсужден в ходе технического семинара в Государственной таможенной службе Туркменистана.

Семинар является частью пятидневной программы мероприятий, посвящённых координационным вопросам и оказанию технической поддержки при осуществлении первых грузоперевозок с использованием международной цифровой системы «e-TIR».

В семинаре приняли участие представители таможенных органов Туркменистана, Азербайджана и Узбекистана, а также международных организаций — МСАТ (IRU), Европейской экономической комиссии Организации Объединённых Наций (ЕЭК ООН / UNECE) и Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД / UNCTAD).

В ходе встречи было отмечено, что Туркменистан является одной из первых стран региона, внедряющих систему «e-TIR» для международных перевозок с использованием транзитных автотранспортных средств. Подчёркнута важность данного шага для повышения привлекательности транзитных транспортных коридоров, проходящих через территорию страны.

Практический этап мероприятий продолжится 22–24 июля в Международном морском порту Туркменбаши. Здесь при поддержке ЕЭК ООН (UNECE) будут проведены пилотные грузоперевозки с использованием системы «e-TIR», а также организованы учебные мероприятия под руководством эксперта МСАТ (IRU) Вахтанга Зарандия.

На протяжении многих лет Конвенция МДП (Международные дорожные перевозки или TIR – Transports Internationaux Routiers) зарекомендовала себя как эффективный инструмент упрощения процедур. Однако с развитием технологий использование бумажной книжки МДП становится все более неактуальным, когда речь заходит о ее увязке с электронными процедурами, применяемыми национальными таможенными администрациями. Договаривающиеся стороны Конвенции МДП запустили в 2003 году так называемый “Проект eTIR”, направленный на предоставление платформы обмена для всех участников (таможенных органов, держателей, гарантийных цепочек), участвующих в системе МДП, известной как “международная система eTIR”.

Международная система eTIR призвана обеспечить безопасный обмен данными между национальными таможенными системами, относящимися к международному транзиту товаров, транспортных средств или контейнеров в соответствии с положениями Конвенции МДП, и позволить таможне управлять данными о гарантиях, выдаваемых гарантийными цепочками держателям, уполномоченным использовать систему МДП. ///nCa, 22 июля 2026 г.