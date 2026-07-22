Туркменистан и Нидерланды готовятся к первому за пределами страны ЧМ среди ахалтекинцев и деловому форуму

Сентябрь 2026 года ознаменуется историческим событием: в нидерландском конноспортивном комплексе Peelbergen впервые за пределами Туркменистана пройдёт Чемпионат мира по конному спорту и красоте среди ахалтекинских скакунов. Детали проведения турнира мирового масштаба, а также организацию туркмено-нидерландского бизнес-форума и совместные проекты в области управления водными ресурсами обсудили в Гааге Посол Туркменистана Сапар Пальванов и руководство МИД Нидерландов.

Подготовка к ЧМ по конному спорту

В ходе встречи с заместителем Министра иностранных дел Нидерландов, Генеральным директором по политическим вопросам Йостом Фламандом были обсуждены вопросы подготовки чемпионата мира по конному спорту и красоте среди ахалтекинских скакунов, который планируется провести в сентябре 2026 года в конноспортивном комплексе Peelbergen в провинции Лимбург.

Посол проинформировал нидерландскую сторону о проводимой организационной работе и отметил, что предстоящий чемпионат станет первым в истории международным соревнованием такого масштаба среди ахалтекинских скакунов, проводимым за пределами Туркменистана.

Ожидается, что мероприятие соберёт в Нидерландах лучших представителей этой уникальной породы из различных стран мира, которые продемонстрируют свои выдающиеся спортивные качества, благородство, грацию и исключительную красоту.

В ходе переговоров также были рассмотрены вопросы организации мероприятий высокого уровня в рамках чемпионата.

Как подчеркнул Посол, выбор Нидерландов в качестве места проведения чемпионата обусловлен богатой конной культурой этой страны, высоким уровнем развития конного спорта, многолетними традициями коневодства и признанным международным опытом в организации крупных конноспортивных мероприятий.

Деловой форум

Стороны обсудили возможность проведения в Гааге туркмено-нидерландского делового форума с участием представителей государственных структур, деловых кругов и ведущих компаний двух стран.

Такой форум придаст дополнительный импульс развитию двустороннего торгово-экономического взаимодействия, будет способствовать установлению прямых деловых контактов и началу реализации в Туркменистане совместных проектов с применением передовых нидерландских технологий.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в области управления водными ресурсами, внедрения водосберегающих технологий, адаптации к изменению климата и развития современной водохозяйственной инфраструктуры.

Протокольная подготовка к визитам делегаций высокого уровня

Посол отдельно провёл встречу с руководителем подразделения по мероприятиям высокого уровня Департамента протокола Министерства иностранных дел Нидерландов Бобом Аалом и сотрудниками протокольной службы. В ходе беседы были рассмотрены организационные и технические вопросы, связанные с подготовкой предстоящих мероприятий и обеспечением визитов делегаций высокого уровня.

Нидерландская сторона выразила готовность продолжить конструктивное взаимодействие по вопросам подготовки предстоящих мероприятий и содействовать дальнейшему развитию контактов с профильными государственными ведомствами, научными учреждениями и деловыми структурами страны.

Стороны договорились поддерживать тесные рабочие контакты и продолжить координацию совместной деятельности, направленной на успешное проведение чемпионата мира среди ахалтекинских скакунов и дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества между Туркменистаном и Королевством Нидерландов. ///nCa, 22 июля 2026 г.