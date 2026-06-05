Туркменистан поддерживает расширение взаимовыгодного партнёрства с американскими компаниями – Президент

Туркменистан поддерживает расширение взаимовыгодного партнёрства с американскими компаниями и готов рассмотреть их конкретные предложения. Об этом заявил Президент страны Сердар Бердымухамедов на встрече в Ашхабаде с исполнительным директором Туркмено-американского делового совета Эриком Стюартом, 4 июня 2026 г.

В ходе встречи бизнесмен подтвердил заинтересованность деловых кругов США в дальнейшей активизации сотрудничества с Туркменистаном, передает Государственное агентство TDH.

Стороны констатировали активизацию в последние годы туркмено-американского взаимодействия. Одним из ключевых векторов межгосударственных отношений является торгово-экономическое сотрудничество. Накоплен позитивный опыт партнёрства с такими всемирно известными американскими компаниями, как «Boeing», «General Electric», «John Deere», «Case New Holland», «Nicklaus Design».

В этом контексте Бердымухамедов отметил большой вклад Туркмено-американского делового совета в развитие двустороннего сотрудничества, который выступает в качестве эффективного инструмента увеличения объёмов товарооборота, расширения диапазона инвестиционных проектов, а также укрепления контактов между частным и государственным секторами.

Глава государства, отметив рост числа компаний, проявляющих интерес к сотрудничеству с Туркменистаном, подчеркнул необходимость организации регулярных встреч между бизнес-сообществами обеих стран.

В свою очередь, Эрик Стюарт выразил готовность деловых кругов США укреплять свои позиции на туркменском рынке и участвовать в реализации новых совместных проектов.

В завершение встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем поступательном развитии двустороннего экономического сотрудничества. ///nCa, 5 июня 2026 г.